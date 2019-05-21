Guaçuí: presidente da Câmara cancela contratos após prisões

Além do presidente Laudelino Alves Graciano, preso durante operação que investiga suposta organização criminosa que atuava para fraudar licitações em diversas áreas públicas do município, foi preso o vereador Valmir Santiago (PTB), na, que investiga esquema irregular de contratos de prestação de serviços de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e ao setor de hemodiálise da Santa Casa de Guaçuí. Santiago é ex-provedor da unidade.