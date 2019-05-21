Guaçuí: presidente da Câmara cancela contratos após prisões

Depois do presidente da Câmara de Vereadores de Guaçuí, Laudelino Alves Graciano Neto (PP), ser preso durante a Operação Ouro Velho, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), na última quinta-feira (16), o vice, Ângelo Moreira da Silva (PSDB) assumiu a casa e cancelou contratos. Outro membro da Casa também foi detido também a pedido do MPES.
Segundo o presidente interino, Ângelo Moreira da Silva, a medida de suspensão e cancelamento de seis contratos foi tomada após análise com outros vereadores. “São contratos que beneficiam pouco a sociedade, como a publicidade em jornal, que ocorrer por meio da Amunes, leitura braile e locutor”, exemplificou o tucano.
Além do presidente Laudelino Alves Graciano, preso durante operação que investiga suposta organização criminosa que atuava para fraudar licitações em diversas áreas públicas do município, foi preso o vereador Valmir Santiago (PTB), na Operação Carro de Boi, que investiga esquema irregular de contratos de prestação de serviços de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e ao setor de hemodiálise da Santa Casa de Guaçuí. Santiago é ex-provedor da unidade.