Grupos fazem manifestações a favor da Lava Jato na Grande Vitória

Capixabas fazem protesto na Av. Dante Micheline, na orla de Camburi, à favor da Lava Jato e do Governo Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade e que dão apoio para a operação Lava Jato realizaram manifestações na tarde deste domingo (25), nas cidades de Vitória e Vila Velha. A mobilização também ocorreu em outras cidades do país. Grupos contrários aoe que dão apoio para a operaçãorealizaram manifestações na tarde deste domingo (25), nas cidades de Vitória e Vila Velha. A mobilização também ocorreu em outras cidades do país.

Renato Casagrande (PSB), o qual acusaram de não ter concedido anistia total aos PMs que participaram da greve de 2017. O governador concedeu anistia administrativa. Na área criminal, somente o Congresso pode autorizar. Na Capital capixaba, a mobilização aconteceu na altura do quiosque 4, na Praia de Camburi. Além de protestarem contra o Supremo Tribunal Federal , os manifestantes não pouparam críticas ao governador(PSB), o qual acusaram de não ter concedido anistia total aos PMs que participaram da greve de 2017. O governador concedeu anistia administrativa. Na área criminal, somente o Congresso pode autorizar.

Fabiano Contarato (Rede) e o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) também foram alvos. Contarato, por se colocar contra iniciativas do governo e Amaro, por ter votado a favor do projeto de abuso de autoridade. As assessorias dos políticos foram demandadas pelo Gazeta Online, mas não enviaram respostas. O senador(Rede) e o deputado federal(Republicanos) também foram alvos. Contarato, por se colocar contra iniciativas do governo e Amaro, por ter votado a favor do projeto de abuso de autoridade. As assessorias dos políticos foram demandadas pelo Gazeta Online, mas não enviaram respostas.

Os participantes se deslocaram em direção ao Quiosque 1, também na orla. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, cerca de 800 pessoas participaram das manifestações em Vitória.



Your browser does not support the audio element. Grupos fazem manifestações a favor da Lava Jato na Grande Vitória

Em Vila Velha, o ato teve concentração na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica. A organização deu uma estimativa de que 200 pessoas acompanham a manifestação. O número foi confirmado pela Secretaria de Segurança.

Em Vila Velha, manifestantes se concentraram na Praça do Ciclista, no fim da orla de Itaparica Crédito: Eduardo Dias

O militar da reserva Jairo Monteiro Filho foi um dos que fez questão de participar. "Essa manifestação é em apoio ao nosso presidente e em apoio à Lava Jato. Nós defendemos a família e as instituições. Estamos aqui defendendo o Brasil que nós queremos", disse.

Após a concentração na Praça dos Ciclistas, as pessoas seguiram em manifestação até a Praça Moacyr Loureiro, próxima ao Bob's, ainda em Itaparica.

O ato em Vila Velha terminou por volta das 17h10. Desta vez, os manifestantes não se concentraram na Praia da Costa e nem atravessaram a Terceira Ponte.

Cartaz mostra os principais pontos defendidos na manifestação desta domingo (25) Crédito: Eduardo Dias

PAUTA DOS PROTESTOS

Aprovado na Câmara dos Deputados, no dia 14 de agosto, ele seguiu para sanção do presidente. O texto considera crime, entre outros pontos, obter provas por meio ilícito, decidir por prisão sem amparo legal e decretar condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo. Além de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e à Lava Jato, o protesto tem como pauta o projeto de lei que criminaliza o excesso de autoridade., no dia 14 de agosto, ele seguiu para sanção do presidente. O texto considera crime, entre outros pontos, obter provas por meio ilícito, decidir por prisão sem amparo legal e decretar condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo.

O texto prevê, em alguns casos, pena de prisão para promotores e juízes. Na avaliação dos manifestantes, a aprovação dessas medidas é uma tentativa da classe política de impedir o avanço da operação Lava Jato.

Os manifestantes também pedem o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Tófolli, e a indicação do procurador Deltan Dallagnol ao cargo de procurador-geral da República. O mandato da atual procuradora-geral, Raquel Dodge, chega ao fim no dia 17 de setembro, e o novo dono do cargo será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro.