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Ministério da Educação

Governo faz novas mudanças no Ministério da Educação

O diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep foi exonerado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 21:29

Publicado em 

18 abr 2019 às 21:29
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: Reprodução Instagram
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, exonerou nesta quinta-feira (18) o diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Paulo Cesar Teixeira e Ricardo Machado Vieira, que era assessor especial do ministro da Educação. As demissões foram publicadas no Diário Oficial da União.
Vieira foi nomeado secretário-executivo do MEC no final de março, na gestão do então ministro Ricardo Vélez. Quando o atual ministro, Abraham Weintraub, assumiu, anunciou que o cargo seria ocupado por Antonio Paulo Vogel de Medeiros.
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Já Teixeira pediu demissão também no final do mês passado, quando o então presidente do Inep, Marcus Vinicius Rodrigues, foi exonerado. A demissão, que foi oficializada hoje, ocorreu após o anúncio de que a avaliação da alfabetização não seria realizada este ano, mas apenas em 2021. Logo apóis, o MEC revogou a medida que definia o adiamento.
Entre outras atribuições, a diretoria de Avaliação da Educação Básica do Inep é responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Weintraub assumiu a pasta no último dia 9. A gestão do ex-ministro Ricardo Vélez foi marcada por polêmicas e pela troca de pelos menos 10 cargos do alto escalão do ministério e órgãos vinculados
Na cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Weintraub terá liberdade para escolher a equipe de sua pasta.

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