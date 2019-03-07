Governo exonera diretores da Agência Especial Brasileira

O governo federal exonerou os titulares das quatro diretorias da Agência Espacial Brasileira (AEB) e nomeou um novo dirigente para uma delas. Cristiano Augusto Trein assume o cargo de diretor de Política Espacial e Investimentos, no lugar de Petrônio Noronha de Souza, que deixou a função em janeiro e teve sua saída publicada nesta segunda-feira (7).