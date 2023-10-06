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Educação

Governo do ES envia projeto para aumentar salário de professores

Texto assinado nesta sexta (6) pelo governador Renato Casagrande propõe aumentar em 4% a remuneração dos servidores do magistério estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 15:15

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 15:15

O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), anunciou na manhã desta sexta-feira (6) que vai dar 4% de aumento para os professores da rede estadual. Segundo o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa do Estado, o valor deverá ser pago retroativamente a 1º de janeiro deste ano.
O texto precisa ser votado e aprovado pelo legislativo para que o aumento seja efetivado. Ele altera a tabela de subsídio dos servidores que ocupam o cargo do magistério. O impacto financeiro para 2023 é de R$ 59,7 milhões a mais na folha de pagamento do governo estadual.

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