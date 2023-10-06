Governo do ES envia projeto para aumentar salário de professores

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou na manhã desta sexta-feira (6) que vai dar 4% de aumento para os professores da rede estadual. Segundo o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa do Estado, o valor deverá ser pago retroativamente a 1º de janeiro deste ano.
O texto precisa ser votado e aprovado pelo legislativo para que o aumento seja efetivado. Ele altera a tabela de subsídio dos servidores que ocupam o cargo do magistério. O impacto financeiro para 2023 é de R$ 59,7 milhões a mais na folha de pagamento do governo estadual.