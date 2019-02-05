Governo Casagrande avalia propostas de Moro como positivas

Casagrande na apresentação do pacote anticrime Crédito: Isaac Amorim/MJSP

O secretário de Estado da Segurança, Roberto Sá, afirmou nesta segunda-feira (4) que o endurecimento da legislação penal proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, é "extremamente positivo": 'É uma felicidade ver o ministério fazendo reunião com propostas pragmáticas e que vão ao anseio de governadores e secretários, e com oportunidade de fazer propostas para aperfeiçoar a proposta".

Sá destaca que nos últimos anos tem peregrinado no sentido de mostrar que havia a necessidade de se modernizar a legislação para enfrentar a criminalidade na altura da violência que ela proporciona. "A resposta que temos estava tênue. O projeto se adequa ao momento em que vivemos e o poder público pode dar um recado de não à impunidade e a violência", acrescenta.

Mas na avaliação dele é preciso ser ainda mais duro em alguns aspectos da lei. Um exemplo é o tráfico internacional de armas. "O tráfico de drogas é assemelhado a crime hediondo, o mesmo deveria acontecer com o tráfico de armas", pontua.

O secretário Roberto Sá disse que é preciso endurecer a legislação Crédito: Carlos Alberto Silva

Embora Roberto Sá não acredite que este será o resultado, mas um aumento da população carcerária, segundo ele, vai ocorrer onde é necessário.

"Não adianta evitar manter preso alguém que cometeu crime grave porque tem população carcerária grande. O caminho é atacar presos que tenham praticado crimes leves, contra patrimônio", disse.

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