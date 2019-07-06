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Ex-rival

Governo Bolsonaro é 'amontado de gente batendo cabeça', diz Amoêdo

Ex-candidato do Novo afirma não estar surpreso com gestão conturbada do presidente

Publicado em 

06 jul 2019 às 18:23

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 18:23

João Amoedo Crédito: Guilherme Ferrari
Não o surpreende que o presidente Jair Bolsonaro, com sua "total falta de prioridades", esteja tocando uma gestão tão conturbada, disse neste sábado (6) João Amoêdo.
Ex-rival de Bolsonaro na eleição, o empresário que se candidatou pelo partido Novo afirmou no Empreende Brazil, evento em Florianópolis com empreendedores, não ter "muita surpresa com o que está acontecendo". Sabia, disse, que "estávamos elegendo uma pessoa com pouca capacidade de execução".
Bolsonaro "tem total falta de prioridades, e a equipe não tem um desenho claro", afirmou Amoedo. "É um amontoado de gente que acaba batendo cabeça."
Mas nem tudo é criticável no governo, segundo o ex-candidato. Ele elogiou a equipe econômica sob batuta do ministro Paulo Guedes e a medida provisória da Liberdade Econômica, editada por Bolsonaro em 30 de abril e vista como um estímulo ao empreendedorismo.
Amoêdo conversou no palco com o organizador da conferência, Lucas Schweitzer, que fez um mea culpa em nome do empresariado que preferiu Bolsonaro ao convidado.
"A gente pode falar abertamente, muitos empresários tinham o desejo de votar em você, mas acabou virando [um pleito de] duas opções. A gente tentou ir pro lado do que a gente não queria", disse Schweitzer.
O ex-candidato concordou com a teoria de que a eleição virou um plebiscito entre PT e não-PT.
No primeiro semestre como presidente, Bolsonaro adotou um modo oscilante na maneira de governar. Agora, tem demonstrado maior descontração nas aparições públicas.
A mudança de humor, na avaliação de aliados, foi influenciada pelas manifestações pró-governo no fim de maio.

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