Gilson Daniel demite comissionados e mexe no secretariado de Viana

O prefeito de Viana, Gilson Daniel Crédito: G1

O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), exonerou, na última segunda-feira (31), os 400 comissionados da gestão. "Começamos um novo governo agora, valorizando os efetivos", afirmou à reportagem do Gazeta Online. O que não quer dizer que alguns dos demitidos não serão substituídos. Os secretários, por enquanto, estão todos mantidos. Mas há mudanças no horizonte. Ledir Porto, ex-titular da Defesa Social, por exemplo, vai voltar à prefeitura como secretário de Esportes. Ele havia se desincompatibilizado em abril para disputar as eleições. Ele não conseguiu uma vaga na Câmara Federal.

O atual secretário de Defesa Social, Fabrício Lacerda Siller, que está respondendo pela pasta desde a saída de Ledir, por sua vez, será alocado na Secretaria de Finanças. E quem vai comandar a Defesa Social? "Nos próximos dias vamos ter outro secretário de Defesa Social. É conhecido no Estado, mas não posso dizer ainda", afirmou o prefeito, fazendo mistério.