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Prefeitura de Viana

Gilson Daniel demite comissionados e mexe no secretariado de Viana

"Começamos um novo governo agora, valorizando os efetivos", afirmou o prefeito à reportagem do Gazeta Online

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 00:36

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

02 jan 2019 às 00:36
O prefeito de Viana, Gilson Daniel Crédito: G1
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), exonerou, na última segunda-feira (31), os 400 comissionados da gestão. "Começamos um novo governo agora, valorizando os efetivos", afirmou à reportagem do Gazeta Online. O que não quer dizer que alguns dos demitidos não serão substituídos. Os secretários, por enquanto, estão todos mantidos. Mas há mudanças no horizonte. Ledir Porto, ex-titular da Defesa Social, por exemplo, vai voltar à prefeitura como secretário de Esportes. Ele havia se desincompatibilizado em abril para disputar as eleições. Ele não conseguiu uma vaga na Câmara Federal. 
O atual secretário de Defesa Social, Fabrício Lacerda Siller, que está respondendo pela pasta desde a saída de Ledir, por sua vez, será alocado na Secretaria de Finanças. E quem vai comandar a Defesa Social? "Nos próximos dias vamos ter outro secretário de Defesa Social. É conhecido no Estado, mas não posso dizer ainda", afirmou o prefeito, fazendo mistério. 
Gilson Daniel, que esteve ao lado da correligionária Rose de Freitas durante a eleição para o governo do Estado, marcou presença, nesta terça-feira (1°) no Palácio Anchieta na solenidade de transmissão do cargo de governador de Paulo Hartung (sem partido) para Renato Casagrande (PSB). 

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