Gilmar Batista é escolhido defensor público-geral do Estado

Renato Casagrande e o defensor-geral Gilmar Alves Batista Crédito: Hélio Filho/Secom

O governador Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta segunda-feira (14), o nome de Gilmar Alves Batista para o cargo de defensor público-geral do Estado. Ele já atuou nessa função entre os anos de 2011 e 2015. Para o governador, a atuação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) pode contribuir para desafogar o sistema prisional capixaba.

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo (Adepes) queria que o governador escolhesse, para o comando da Defensoria, o nome mais votado em uma lisa tríplice elaborada pela entidade.

O governador, de acordo com lei complementar, deve escolher entre os indicados na lista tríplice. Porém ele não precisa respeitar a colocação. Gilmar Alves Batista foi o segundo mais votado (71 votos). Em primeiro estava Fábio Ribeiro Bittencourt (82 votos) e em terceiro, a atual defensora-geral, Sandra Mara Vianna Fraga (61 votos).

Batista vai ficar à frente do órgão no biênio 2019/2020. A solenidade de posse está prevista para acontecer entre os dias 21 de janeiro e 5 de fevereiro.

"Vamos fazer uma atuação focada no Estado Presente, onde a Defensoria já atuou anteriormente no primeiro governo Casagrande. Também focaremos no sistema prisional que está inchado. Em 2014, tínhamos aproximadamente 15 mil presos e agora temos 22 mil. Vamos trabalhar ainda na área da saúde, que é muito demandada pela população", destacou o futuro defensor-geral.

ESCLARECIMENTO