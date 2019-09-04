Garotinho deixa a prisão e se diz vítima de abusos do Judiciário

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho deixa o Presídio em Benfica, na zona norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (4)

O ex-governador do Rio de Janeiro(sem partido) deixou o presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, no meio da manhã desta quarta-feira (4). A, do plantão judiciário.

Ao deixar a cadeia, Garotinho declarou que sua, e como já fizera outras vezes, afirmou que tem sido perseguido por ter feito denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral "e todo aquele grupo".

"As medidas (judiciais) que têm sido tomadas são extremamente abusivas, e os tribunais têm revogados decisões de primeira instância, muito provocadas pelo radicalismo político que tem na cidade", disse Garotinho.

"Eu não enriqueci na política, tenho uma vida simples. Tem um fator agravante, que eu fui o autor das denúncias no Ministério Público contra o Sérgio Cabral e todo aquele grupo, que inclui pessoas de todas as esferas que não estão muito satisfeitas comigo." Cabral está preso e responde por diversos crimes.