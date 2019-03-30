Fux dá indicativo de voto pela criminalização da homofobia

O ministro Luiz Fux Crédito: Divulgação

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu nesta sexta-feira (29) mostras de que deverá votar pelo enquadramento da homofobia como crime de racismo, tema em pauta na corte.

No Tribunal, 4 dos 11 ministros já declararam voto em favor da tipificação da homofobia como crime de racismo. Mantida essa tendência, Fux será o quinto a endossar a criminalização dos atos contra homossexuais nos moldes da Lei contra o Racismo.

Na manhã desta sexta-feira (29), Fux não só chamou de memorável o voto do decano (Celso de Mello) pela criminalização, como também lembrou que o STF estabelece que o racismo é atentado contra a raça humana, seja muçulmano, judeu, católico ou adepto a religião de matriz africana.

"O Suprremo Tribunal Federal entendeu que é, sim, racismo praticar as condutas previstas na Lei de Racismo contra homossexuais, lésbicas, transexuais, o grupo GLT", disse o ministro.

Na palestra organizada pela Amaerj (Associação de Magistrados do Rio), Fux acrescentou: "Já imaginaram se tivesse uma placa aqui dizendo o seguinte: 'os integrantes da comunidade GLT estão proibidos de ingressar nessas palestra'? Isso é racismo, é claro que é racismo".

Na palestra, Fux repetiu um exemplo dado por ele mesmo no plenário do STF. "Se uma pessoa dessa comunidade LGBT é morta comprando drogas em um tribunal do tráfico desses que tem aí, se um integrante dessa comunidade é assassinado consumindo drogas, isso não é racismo. Agora, se essa pessoa é morta porque pertence a essa comunidade, isso é racismo, sim".

O ministro lembrou que parlamentares apresentaram pedido de impeachment dos ministros que votaram pela criminalização. Voltando-se ao ex-ministro Bernardo Cabral, presente à solenidade, Fux comentou: "Bernardo, qual é a diferença disso para a ditadura? Já imaginou sofrer um impeachment porque votei no sentido que é racismo isso? É delito de opinião do mesmo jeito".

Fux fez essas declarações ao lamentar a judicialização da política. Segundo ele, era "atribuição do Legislativo inserir as categorias passíveis de racismo". "Não o fez, não vai fazer, porque hoje há um desacordo moral no Parlamento".