Fraude na área da saúde gera nova operação em Presidente Kennedy

O município de, no Litoral Sul, é alvo de mais uma operação do. A ação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (12) e acontece por meio doe da Promotoria de Justiça de Presidente Kennedy, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

O objetivo da Operação Caduceu é apurar o superfaturamento na compra de cirurgias, fraudes nos processos de aquisição e organização criminosa na área da saúde. Segundo o Ministério Público, inicialmente foram cumpridos mandados de busca e apreensão em desfavor de três médicos e servidores municipais de Presidente Kennedy.

Ainda de acordo com o Ministério Público, as buscas estão sendo feitas nas residências dos investigados e os mandados sendo cumpridos nos municípios dee Presidente Kennedy.

A operação verifica o beneficiamento dos investigados no direcionamento de licitações e favores para aquisição de cirurgias particulares que poderiam ter sido feitas pelo, além da suspeita de utilizar recursos públicos para favorecer pessoas próximas à gestão municipal, especialmente nas proximidades das eleições municipais de 2016.

A prefeitura de Presidente Kennedy informou, por meio de nota, que está à disposição para contribuir nas investigações e disponibiliza todas as informações necessárias para que o trabalho do Ministério Público seja realizado em sua plenitude. A atual gestão, que assumiu o Poder Executivo em 9 de maio desse ano, reforça o seu compromisso com a transparência e os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.