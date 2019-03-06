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Carnaval

Foliões fazem protesto em frente à casa de Bolsonaro no Rio

Organizado como bloco de carnaval, batizado de "Eu avisei", o protesto reuniu foliões fantasiados de laranja

Publicado em 06 de Março de 2019 às 09:14

Publicado em 

06 mar 2019 às 09:14
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
Um grupo de foliões aproveitou a terça-feira, 5, de carnaval para fazer um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, em frente à casa dele no Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Organizado como bloco de carnaval, batizado de "Eu avisei", o protesto reuniu foliões fantasiados de laranja, numa alusão a suspeitas de irregularidades envolvendo tanto o gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) quando era deputado estadual no Rio quanto candidaturas do PSL, partido do presidente, no diretório de Pernambuco.
O protesto, organizado ainda pela manhã, também teve foliões fantasiados de "fantasma do comunismo", com lençóis vermelhos cobrindo o corpo. Uma foto com dezenas de foliões usando laranja foi publicada na página do "bloco" no Facebook, com o seguinte comentário: "Obrigado a todos que compareceram hoje no bloco. O bonde laranjinha fez sucesso na orla. Galera linda demais".
Ainda na rede social, os organizadores deixam claro que o "desfile" era um ato político. "Não temos nenhum tipo de autorização de órgão nenhum, no entanto somos um ato político em formato de bloco, e atos políticos não necessitam de autorização prévia, por isso estamos tranquilos quanto a nossa saída, e qualquer impedimento de saída do bloco será entendido como censura", diz uma publicação fixada na página. Não houve relatos de problemas no desfile na orla da Barra.

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