Felipe Rigoni faz votação para definir destino de R$ 12 milhões em emendas

Felipe Rigoni: edital vale para as emendas individuais do parlamentar Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

emendas parlamentares no Orçamento federal de 2020, o deputado Felipe Rigoni (PSB) vai aportar R$ 12 milhões em propostas escolhidas por meio de votação popular, feita via aplicativo. Dos R$ 15 milhões que pode destinar ano Orçamento federal de 2020, o deputado(PSB) vai aportarem propostas escolhidas por meio de votação popular, feita via aplicativo.

Os projetos podem ser apresentados por instituições públicas e entidades filantrópicas, como universidade, prefeituras e hospitais a partir desta terça-feira (02), data do lançamento do edital das emendas de Rigoni.

O edital vale para as emendas individuais do parlamentar, não para as da bancada. E restringe-se a órgãos com atuação no Espírito Santo.

Via de regra, cabe ao Poder Executivo definir onde o dinheiro do contribuinte será gasto, mas as emendas são uma forma de os membros do Legislativo apontarem onde parte dos recursos deve ser aplicada.

faixas de agradecimento penduradas por aí. Rigoni diz que a ideia não é essa e sim descentralizar os recursos. É comum que parlamentares beneficiem entidades e órgãos públicos ligados a seus redutos eleitorais. E até contem com. Rigoni diz que a ideia não é essa e sim descentralizar os recursos.

Emendas podem ser destinadas, por exemplo, para a compra de equipamentos para hospitais, financiamento de pesquisas científicas, construção de escolas ou unidades de saúde.

Para definir para onde vai o dinheiro, antes da votação popular as propostas vão passar pela análise de um conselho técnico. O conselho, de acordo com o edital, é "formado por diversos especialistas de áreas diferentes e presidido pelo deputado Felipe Rigoni".

"O conselho vai qualificar para a final o maior número de projetos no maior número de regiões possível para a gente ter sob avaliação das pessoas projetos descentralizados. Vai analisar, claro, a questão técnica também", afirma o deputado.

SAÚDE

Por determinação da Constituição, 50% do valor total das emendas tem que ir para a área da saúde. Mas outras também são especificadas, 15 ao todo, por exemplo: educação e cultura, turismo, meio ambiente e esporte. Dinheiro de emenda também não pode ser utilizado para pagar despesas obrigatórias, como pessoal.

O valor mínimo para apresentação de proposta de execução de obras e serviços de engenharia é de R$ 250 mil. Para as demais propostas o mínimo é de R$ 100 mil, estabelece o edital. O máximo é a cifra total das emendas, R$ 12 milhões, mas se as pessoas vão concordar, na votação, em destinar tudo a apenas uma iniciativa, é outra história.

O texto elenca, ainda, que entidades privadas que têm na direção pessoa inelegível não poderá ser contemplada. Quem já atrasou prestação de contas referente a repasses de verbas públicas anteriores também será barrado.

Mas na hora da votação, não é provável que grupos façam um movimento organizado para angariar mais votos? "Quem se organizar melhor, fizer um movimento importante, vai ter sua emenda. A democracia é assim, a gente precisa se organizar", pontua Rigoni.

Mas isso é diferente de tentar dar um “jeitinho” no sistema. Haverá eliminação de propostas, por exemplo, "se for constatada a utilização qualquer meio que tente burlar a votação popular, como a contratação de pessoas ou de call centers".

O resultado final sai em 6 de dezembro. A liberação do dinheiro depende do ritmo de cada ministério. As emendas são impositivas, ou seja, o repasse é obrigatório. Pode haver, no entanto, como ocorreu este ano, contingenciamento por parte do governo federal.

Os outros R$ 3 milhões em emendas de Rigoni, excluídos do edital, devem ser destinados, de acordo com ele, a projetos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

COMO VAI FUNCIONAR

Edital

www.rigoni.info. Lançado nesta terça-feira (2), quando já começa o recebimento de propostas por meio do site do deputado federal:

Quem pode

Podem enviar propostas, até o dia 23 de agosto, entidades públicas e filantrópicas que atuem no Espírito Santo.

Tem que ter

Valor; comunidades ou grupos beneficiados com o projeto; justificativa; objetivos; metas e os resultados esperados; cronograma de realização, entre outros pontos.

Não pode ter

Dirigente de entidade considerado inelegível; entidade que não prestou contas adequadamente, entre outras vedações.

Votação