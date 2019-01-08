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Rio de Janeiro

Familiares de Queiroz não comparecem a depoimento no MP

A defesa de Queiroz informou que ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de um câncer intestinal

Publicado em 

08 jan 2019 às 19:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 19:01

O motorista Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) Crédito: Reprodução | SBT
Os familiares de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro citado em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), não compareceram ao Ministério Publico do Rio para prestar depoimento agendado nesta terça-feira (8).
Em petição, a defesa de Queiroz informou que ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de um câncer intestinal. Suas duas filhas, Nathalia e Evelyn Queiroz, e sua mulher, Marcia Aguiar, segundo o ofício, não poderiam comparecer ao depoimento porque o acompanham no tratamento.
A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. A assessoria do Albert Einstein informou no início da tarde que o ex-assessor teve alta nesta terça. Ele havia dado entrada no dia 30 de dezembro. Não foram divulgados detalhes do estado de saúde.
O advogado de Queiroz, Paulo Klein, disse à reportagem que o ex-assessor passou por cirurgia no dia 1°. A defesa pediu que os depoimentos sejam marcados para o fim do tratamento, sem previsão de data. 
Flávio Bolsonaro foi convidado pelo Ministério Público para depor na quinta-feira (10). Ainda não está certo se ele irá comparecer.

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