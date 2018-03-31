Facebook retira do ar páginas de apoiadores de Bolsonaro

Pelo menos duas páginas no Facebook de apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ) saíram do ar esta semana. Uma delas, a Jair Bolsonaro presidente 2018, tinha 845.610 seguidores. A outra, Jair Bolsonaro presidente 2.0, contava com 71.445. As informações são da Coluna do Estadão.

Bolsonaro é candidato a presidente nas eleições de 2018 Crédito: Agência Brasil

A coluna acessou essas duas páginas na última segunda-feira (26). Nesta sexta (30), no entanto, a mensagem que aparece é Esta Página não está disponível e que O link que você seguiu pode estar quebrado ou a página pode ter sido removida.

Segundo o professor Pablo Ortellado, da USP, as páginas eram usadas para disseminar o ecossistema de sites de notícias ultra-engajadas do Bolsonaro, como AconteceuAi, HojeNoticias e PlantaoNews.