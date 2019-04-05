Exonerado do MEC, capixaba diz que saída foi amigável

Exonerado nesta quinta-feira (04) do cargo de assessor especial do Ministério da Educação, Bruno Garschagen afirma que a saída do ministério foi "acordada" e, portanto, consensual, sem atritos. Ele, que é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, afimou, no Twitter, que deixa a função para dar seguimento a projetos pessoais, como a conclusão de um doutorado e o lançamento de um livro. nesta quinta-feira (04) do cargo de assessor especial doafirma que a saída do ministério foi "acordada" e, portanto, consensual, sem atritos. Ele, que é natural de, no Sul do Espírito Santo, afimou, no Twitter, que deixa a função para dar seguimento a projetos pessoais, como a conclusão de um doutorado e o lançamento de um livro.

Garschagen é formado em Direito, mestre em Ciências Políticas e autor do livro "Pare de acreditar no governo". No MEC, era responsável pela comunicação e contato com a imprensa, assessor especial do ministro Ricardo Vélez Rodríguez.

Diário Oficial da União registra exoneração de Bruno Garschagen e outros integrantes do Ministério da Educação Crédito: Reprodução

Mesmo deixando a função apenas dois meses após assumi-la, ele afirma que sua relação de amizade com o ministro está mantida. A exoneração, aliás, foi assinada pela Casa Civil, que está sob o comando de Onyx Lorenzoni.

Procurado pelo Gazeta Online, Garschagen preferiu não comentar a saída do MEC ou as polêmicas que envolvem a pasta, incluindo demissões em série, disputas ideológicas internas e a paralisação de programas de Educação em todo o país. No entanto, esclareceu alguns temas que giram em torno de seu nome.

SLOGAN

Ele nega, por exemplo, que tenha participado da decisão de mandar às escolas a carta do ministro Vélez Rodríguez com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e com o pedido de que as crianças fosse filmadas cantando o hino nacional. "Minha função era produzir conteúdo e me comunicar com a imprensa", pontua.

OLAVO

Nos bastidores, afirma-se também que Bruno seria um dos seguidores e, portanto, partidário do filósofo Olavo de Carvalho , apontado como o "guru" de Bolsonaro e que vem influenciando o processo de tomada de decisões dentro do MEC. "Não há nada disso. Eu sou amigo de Olavo e da família dele. Juntaram o fato de eu ser amigo dele e de ter feito um agradecimento a ele em meu livro para dizer isso", explica.

Nos próximos dias, Garschagen pretende descansar no Espírito Santo, já que a rotina de trabalho no MEC era intensa. "Trabalhávamos 12 horas por dia", disse. Seus planos para o futuro e possíveis projetos ainda serão avaliados.