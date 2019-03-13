Ex-vereador é condenado por atuar como médico em três empregos no ES

Luiz Temóteo Dias Vieira, ex-vereador Crédito: Câmara de Afonso Cláudio/Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado (TCES) condenou, nesta terça-feira (12), o médico e ex-vereador de Afonso Cláudio Luiz Temóteo Dias Vieira (PSDB) a ressarcir aos cofres públicos cerca de R$ 130 mil, além de pagamento de multa de R$ 5 mil.

Foram constatadas irregularidades no acúmulo de cargos entre 2010 e 2014. No período, segundo levantamento da área técnica do TCES, ele chegou a acumular cargos de médico na Assembleia Legislativa, em Vitória, em Brejetuba e em Afonso Cláudio. Além disso, também exercia mandato de vereador.

Em Afonso Cláudio, os parlamentares têm que comparecer a três sessões mensais. A investigação também identificou assinatura irregular de registro de frequência na Assembleia Legislativa.

INCOMPATIBILIDADE

O conselheiro relator, Carlos Ranna, destacou, no voto, que “não há que se cogitar a possibilidade de acumulação, tendo em vista sequer existir a compatibilidade de horários para o desempenho das atribuições”.

O entendimento, que acompanhou pareceres da área técnica e do Ministério Público de Contas, foi acompanhado pelo plenário do tribunal.

RECURSO

Advogado de Luiz Temóteo, Altamiro Thadeu Sobreiro afirmou que apresentará recurso, que tem efeito suspensivo.