Evangélicos pedem a Bolsonaro o fim de multas da Receita Federal

Evangélicos pedem a Bolsonaro o fim de multas da Receita Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Jair Bolsonaro, que, segundo participantes do encontro, sinalizou que apoiará o que estiver "dentro da legalidade". Líderes evangélicos articulam para incluir na reforma tributária uma garantia para que as igrejas não possam mais ser passíveis de multas aplicadas pela Receita Federal . Nesta quinta-feira (8) as entidades já têm imunidade tributária. Na quarta-feira (7), a bancada religiosa reforçou o pedido ao presidente, que, segundo participantes do encontro, sinalizou que apoiará o que estiver "dentro da legalidade".

Em maio, o secretário da Receita, Marcos Cintra, disse a parlamentares no Planalto que instituições religiosas pagam, em média, R$ 40 milhões por ano em multas por questões tributárias. Também há casos de entidades que perderam o direito à isenção tributária por não terem atuado plenamente como empresas sem fins lucrativos.

Segundo o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), as entidades religiosas e filantrópicas têm sido alvo de "multas excessivas" da Receita por ações que supostamente representariam lucro. Citou como exemplo pastores que usam jatinhos para se deslocar entre igrejas para fazer "ações sociais". Houve casos, disse, em que a aeronave foi identificada pela receita como forma de obter lucro.