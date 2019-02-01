Eunício arquiva pedido de impeachment de Barroso

Luís Roberto Barroso vai participar do seminário Crédito: Nelson Jr | STF

Eunício considerou que os argumentos elencados contra o ministro eram i

neptos. Os dois questionavam o voto proferido por Barroso sobre o rito do afastamento de

, em dezembro 2015.

A maioria dos ministros do Supremo concordou com o entendimento de Barroso e o roteiro definido por ele foi seguido durante todo o processo que culminou com a saída da petista do Palácio do Planalto.

Eunício disse, amparado em pareceres, que não havia qualquer indício de crime de responsabilidade por parte do magistrado.