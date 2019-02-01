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Final de mandato

Eunício arquiva pedido de impeachment de Barroso

Eunício considerou que os argumentos elencados contra o ministro eram ineptos

Publicado em 

31 jan 2019 às 21:04

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 21:04

Luís Roberto Barroso vai participar do seminário Crédito: Nelson Jr | STF
Em seu último dia como presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), arquivou denúncias que pediam a abertura de um processo de impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do STF.
Eunício considerou que os argumentos elencados contra o ministro eram i
neptos. Os dois questionavam o voto proferido por Barroso sobre o rito do afastamento de
Dilma Rousseff
, em dezembro 2015.
A maioria dos ministros do Supremo concordou com o entendimento de Barroso e o roteiro definido por ele foi seguido durante todo o processo que culminou com a saída da petista do Palácio do Planalto.
Eunício disse, amparado em pareceres, que não havia qualquer indício de crime de responsabilidade por parte do magistrado.
O senado elege seu novo presidente nesta sexta (1º).

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