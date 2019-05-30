ES tem novo ato contra cortes na educação e reforma da previdência

Estudantes e professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) se mobilizam para ir às ruas nesta quinta-feira (30) contra os cortes de verbas da educação pública e contra a Reforma da Previdência. A concentração está marcada para acontecer na frente das instituições, por volta das 16h30. Apesar disto, na Ufes, há uma programação de aulas públicas, panfletagem, oficinas e rodas de conversa durante toda a manhã e início da tarde.
Recentemente o reitor da Ufes, Reinaldo Centoducante, chegou a anunciar que a instituição perdeu mais de R$ 30 milhões, valor que já não consta no sistema de receita. Já o Ifes informou que só tem verbas para funcionar até setembro deste ano.
O protesto está programado para acontecer em todas as regiões do país. Este é o segundo protesto contra os bloqueios na verba para a educação. No dia 15 de maio, o ato contra o bloqueio ocorreu em todas as capitais e Distrito Federal, além de cerca de outras 145 cidades. Recursos para todas as etapas de ensino foram reduzidos ou congelados pelo governo federal.
O principal objetivo da manifestação, segundo organizadores, é mostrar à população que os cortes no orçamento da educação prejudicam o ensino, a pesquisa e os serviços prestados pelas instituições do setor à sociedade.
PRÓ-BOLSONARO E A FAVOR DE PROJETOS E REFORMAS
No domingo (26), manifestantes pró-Bolsonaro se mobilizaram para demonstrar apoio aos projetos do governo do presidente. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) estimou o número de 35 mil pessoas participando do ato, enquanto um dos organizadores, Humberto Pinto, do "Vitória da Ética", disse que 50 mil pessoas participaram do evento.
A concentração do movimento aconteceu por volta das 14 horas em Vila Velha, no posto Moby Dick, na Praia da Costa. Por volta das 14h30 os manifestantes deixaram o local e seguiram pela Terceira Ponte (veja vídeo abaixo), no sentido Vitória, para um ato marcado na Praça do Papa. O trânsito foi liberado totalmente na ponte na ponte por volta das 18h25.