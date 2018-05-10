Empresa de Vitória já teve contas bloqueadas pelo juiz Sérgio Moro

Sede da empresa investigada em Vitória é vizinha de um lava a jato Crédito: Bernardo Coutinho

Embora a Lava Jato só tenha cumprido mandado de busca e apreensão em empresa de Vitória, a Hangar Business, na fase deflagrada nesta semana, o juiz federal Sérgio Moro já havia determinado o bloqueio de contas da filial capixaba de uma outra, a Partners Air.

Foi em fevereiro de 2017, na 38º fase da operação, chamada de Blackout. Na ocasião, Moro determinou o bloqueio de até R$ 50 milhões de dois operadores do PMDB, Jorge e Bruno Luz, e de Apolo Santana Vieira, apontado como um dos donos do avião que caiu com então candidato à Presidência, Eduardo Campos, em 2014, e de 19 empresas deles.

Entre elas, a matriz e nove filiais da Partners Air. Uma delas funcionou em Vitória até 2014, quando foi oficialmente transferida para o Rio. Bruno Luz e a Luz Participações, empresa da família dos operadores, aparecem na relação de sócios da filial de Vitória.

A atividade formal da Partners é comércio varejista de combustíveis. Condenados por Moro, Jorge e Bruno, pai e filho, são considerados responsáveis por viabilizar pagamento de propina a políticos do PMDB nacional e a funcionários da Petrobras entre 2006 e 2008.

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