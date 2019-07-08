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Akira Yamada

Embaixador diz que reformas atrairão empresas japonesas para o Brasil

"Estou convicto de que, se as reformas avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar e aumentar os investimentos", afirmou

Publicado em 

08 jul 2019 às 18:47

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 18:47

O Senado Federal realiza sessão especial em comemoração aos 111 anos da imigração japonesa no Brasil. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, disse nesta segunda-feira (8), em Brasília, que a aprovação pelo Congresso Nacional de reformas, como a da Previdência, pode estimular que mais empresas japonesas invistam no Brasil.
“Estou convicto de que, se as reformas avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar e aumentar os investimentos”, afirmou, destacando a cooperação econômica entre os dois países.
A declaração foi feita durante sessão solene no Senado em homenagem aos 111 anos da imigração japonesa no país.
“Terceira maior economia do mundo, o Japão apresenta muitas oportunidades e oferece enorme potencial para as exportações brasileiras. Parceiro mais tradicional do Brasil na Ásia e com quem temos cooperação técnica há 60 anos, o governo brasileiro tem envidado esforços para o início das negociações comerciais Mercosul e Japão, um melhor acesso de produtos de nosso agronegócio, a diversificação de nossas exportações e atração de novos investimentos japoneses” ressaltou a diretora do departamento de Japão e Pacífico do Ministério de Relações Exteriores, Cecília Ishitani.
A sessão - proposta pela senadora Leila Barros (PSB - DF) - lembrou a chegada , em junho de 1908, do navio Kasato Maru, no Porto de Santos (SP), trazendo 781 japoneses para trabalhar nas fazendas do interior paulista.
Hoje, o Brasil abriga a maior comunidade de descendentes nipônicos do mundo, com cerca de 2 milhões de pessoas.
A solenidade teve ainda dança típica japonesa e apresentação de judô.

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