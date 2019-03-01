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Brasil

Em nota, PT defende que Lula tem direito de ir a enterro do neto

A defesa do ex-presidente já pediu à juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução de sua pena, a liberação de Lula para que ele esteja presente no enterro do neto

Publicado em 01 de Março de 2019 às 19:31

Publicado em 

01 mar 2019 às 19:31
Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Partido dos Trabalhadores emitiu nota assinada pela sua presidente nacional, Gleisi Hoffmann, na qual o partido se solidariza com o ex-presidente Lula (PT) e sua família, que perderam nesta sexta-feira (01), Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos. Arthur era neto do ex-presidente.
A nota retoma a argumentação do partido de que Lula é perseguido político e vítima de uma "farsa judicial". "Lula não merece estar preso, porque provou sua inocência diante de todas as acusações falsas que lhe fizeram. Lula tem o direito de compartilhar com seus familiares, o filho Sandro e a nora Marlene, o luto pela morte do pequeno Arthur", diz a nota.
A defesa do ex-presidente já pediu à juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução de sua pena, a liberação de Lula para que ele esteja presente no enterro do neto, que deve acontecer neste sábado (02).

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