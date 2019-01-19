Em entrevista, Flávio Bolsonaro diz que quanto mais Queiroz demora, mais o complica

Flavio Bolsonaro com seu ex-assessor Fabrício Queiroz simulando uma arma de fogo Crédito: Reprodução

O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou nesta sexta-feira, 18, em entrevista gravada ao Jornal da Record, que quanto mais seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz "demora" para esclarecer acusações, mais ele o complica. Flávio também acusou o Ministério Público (MP) do Rio de investigá-lo ocultamente desde meados de 2018. Segundo o deputado, o MP se utilizou de "vários atos ilegais, sem a devida autorização judicial", para investigá-lo.

Queiroz é alvo de investigação sobre movimentações financeiras atípicas detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Flávio Bolsonaro afirmou que não se esconde atrás de foro privilegiado "nenhum" e que prestará os "devidos esclarecimentos". Ele afirmou também que é contra o foro privilegiado, mas que não é uma escolha dele. "Não é que tenho o foro, é um questionamento. O STF é o único órgão que pode falar sobre o foro. Vou aonde tiver que ir para esclarecer qualquer coisa", disse, sobre a reclamação apresentada por ele para suspender a investigação sobre as movimentações de Queiroz, que foi acatada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A ideia era para cumprir a obrigação legal. Estavam desobedecendo entendimento do STF na decisão sobre foro competente. Está escrito que eles (STF) têm de analisar caso a caso qual é a competência", prosseguiu.

O deputado estadual e senador eleito pelo PSL do Rio disse também que não ter a "menor dúvida" de que há um tratamento diferenciado sobre ele no Coaf. "Teve quebra de sigilo da minha movimentação bancária", declarou. "Por que não tem o mesmo tratamento com os outros assessores dos outros deputados? Não quero privilégio nenhum, só quero o mesmo tratamento", disse.