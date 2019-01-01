Em Brasília, público começa a chegar para posse de Bolsonaro

O público já começa a se concentrar em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, para acompanhar a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, que acontece na tarde desta terça-feira (1). Pessoas estão na Praça dos Três Poderes com cartazes e roupas nas cores verde e amarela.

A manhã desta terça começou chuvosa na capital federal. A previsão é de chuva no momento da cerimônia de posse, que começa às 14h45, com desfile até o Congresso, e é marcada por um forte esquema de segurança, o maior da História.

A organização da cerimônia não confirmou se Bolsonaro vai desfilar em carro aberto. A decisão deve ser tomada poucas horas antes do início do evento. Durante o ensaio, no domingo, foi usado carro fechado.

Um grupo grande de jornalistas já está posicionado no Salão Negro do Congresso Nacional para a solenidade.

Mais de 12 mil policiais militares, civis e federais e bombeiros, além de integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serão distribuídos em pontos-chave da Esplanada dos Ministérios e de todo o Distrito Federal. Além de uma série de medidas restritivas à circulação, mísseis antiaéreos, capazes de atingir uma aeronave a 7 quilômetros de distância, estarão preparados para responder a qualquer sinal de hostilidade.

Desde a semana passada, a Polícia Federal apura suposta ameaça contra Bolsonaro. O autor seria um grupo que se define como "terrorista" e reivindicou ter colocado uma bomba em uma igreja em Brazlândia, região administrativa do Distrito Federal, na madrugada de Natal. O artefato explosivo foi desarmado pela Polícia Militar.





Esplanada e ruas próximas estão interditadas desde domingo. Pela primeira vez em Brasília, soldados do Exército cercaram a parte debaixo da Esplanada e outras áreas com arame farpado e lâminas (concertina).





Bolsonaro foi eleito no segundo turno das eleições com 57,8 milhões de votos.Ele será o 38º presidente da história do país, substituindo o presidente Michel Temer (MDB), que assumiu o governo em maio de 2016, em razão do impeachment de Dilma.