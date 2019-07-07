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Novas eleições

Eleitores de cinco municípios brasileiros voltam às urnas neste domingo

Brasileiros vão escolher novos prefeitos após a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em 2016, informa a Agência Brasil

Publicado em 

07 jul 2019 às 13:10

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 13:10

Eleitores de cinco municípios brasileiros irão às urnas neste domingo, 7, para escolher prefeitos em novas eleições após a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em 2016, informa a Agência Brasil.
Em Minas Gerais, o pleito está sendo realizado nas cidades de Aguanil, Elói Mendes e Nova Porteirinha. Também há eleições em Candeias do Jamari, em Rondônia, e em Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação, que teve início às 8h e será encerrada às 17h, foi organizada pelos tribunais regionais eleitorais.
Outras eleições municipais ainda estão previstas para este ano, conforme o calendário do TSE, como em Paraty, no Rio de Janeiro, e em Itabirito (MG).

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