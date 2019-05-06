Eleito, Edmilson Meireles planeja fazer auditoria em Irupi

Edmilson Meireles e o vice Paulino Coveiro fizeram a caminhada da vitória em Irupi Crédito: Marcos Oliveira

O município de Irupi, na região do Caparaó capixaba, a 199 km de Vitória, conheceu neste domingo (05) seu novo prefeito . O comerciante Edmilson Meireles (MDB), de 54 anos, venceu a eleição suplementar realizada na cidade e anunciou que vai instaurar uma auditoria na prefeitura como primeiro ato de governo.

Além disso, melhorar as condições das estradas e reabastecer os estoques de medicamentos nas unidades de saúde do município serão prioridades neste início de mandato.

Edmilson venceu a eleição suplementar para a Prefeitura de Irupi, realizada neste domingo. Ele foi eleito com 4.602 dos votos válidos (60,85%). O candidato Raphael Fonseca (PSL) teve 2.961 dos votos válidos (39,15%).

Ao todo o município tem 10.565 eleitores. Desse total, 7.917 compareceram às urnas. Votos brancos somaram 138 e 216 eleitores anularam o voto.

O novo prefeito ficará à frente do Executivo municipal por 580 dias, o que corresponde a pouco mais de um ano e meio. Segundo a Justiça Eleitoral, a diplomação será no dia 27 deste mês e a posse ocorrerá no dia 31.

Edmilson disputou o cargo de prefeito pela segunda vez, ao lado do vice Paulino Coveiro (MDB), após ter sido derrotado nas eleições de 2016. "Já estou me planejando para a eleição de 2020 para conseguir concretizar o pensamento que tínhamos em 2016. Naquele ano perdi por quase 140 votos", comentou.

Neste pleito, Edmilson teve o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) e espera continuar contando com ele nos próximos anos. "Estamos contando com os deputados aliados a Casagrande para mandarem emendas para que possamos melhorar o município nesse curto período", disse.

O emedebista ainda apontou que os secretários ainda não foram definidos e que já tem o apoio da maioria na Câmara Municipal. "Temos o apoio de seis dos nove vereadores. Também vou conversar com os outros em busca do apoio deles", apontou.

NOVA ELEIÇÃO

A nova eleição foi convocada porque os eleitos em 2016 para a Prefeitura de Irupi, Carlos Henrique Emerick Stock (PSDB) e Leandro Purcino de Almeida (PRP), respectivamente prefeito e vice-prefeito, perderam os cargos pela prática de abuso de poder político e econômico.

Com o afastamento do prefeito e vice-prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, Valmir de Almeida Montoni (PV), assumiu a Prefeitura de Irupi no dia 9 de março.

ENTREVISTA: EDMILSON MEIRELES

Quais serão os seus primeiros atos à frente da prefeitura?

Primeiramente, a situação da prefeitura está meio complicada. Vamos fazer uma auditoria para ver em que situação ela se encontra. Além disso, socorrer as estradas e asfalto, que estão abandonados, precisando de reformas, e olhar a área de saúde. Está faltando remédio. Serão as prioridades.

O senhor disse que agora que a eleição terminou não há inimigos.

Acho que um prefeito t em que trabalhar para o povo e tem que respeitar ele. Temos que fazer ações para o município todo e não para um grupo de pessoas.

Como será sua relação com a Câmara Municipal?

Nós começamos com o apoio de três vereadores. Hoje, já temos seis vereadores que estão unidos conosco para realizar uma mudança na cidade. Eu quero conversar com os outros três que se diziam adversários para também ajudarem nesse projeto.

Acredita que terá o apoio do governo do Estado?

Acredito, sim. Nós temos hoje o governador Renato Casagrande ao nosso lado e junto a ele os seus deputados aliados nos dando força. Contamos com a ajuda deles e da Câmara dos Deputados para mandarem emendas para que possamos melhorar o município neste curto período.

O senhor já pensa em reeleição?

Já estou me planejando para a eleição de 2020 para conseguir concretizar o pensamento que tínhamos em 2016. Naquele ano perdi por quase 140 votos para o candidato que teve o mandato cassado. Quero completar o que estamos pensando hoje e por isso uma nova eleição.

O senhor afirmou durante seu discurso da vitória que não prometeu secretarias a ninguém.

O nosso trabalho é diferente do que estava no poder antes. Nós nunca prometemos secretarias.

Já há nomes para assumir as secretarias?