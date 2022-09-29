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Eleições 2022

Eleições 2022: saiba como imprimir o Título de Eleitor em casa

Autoatendimento ao eleitor na página do TSE permite essa facilidade
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

29 set 2022 às 14:38

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 14:38

Nas Eleições 2022, 2,9 milhões de capixabas vão utilizar o Título de Eleitor para conferir a seção eleitoral e local de votação. O documento pode ser encontrado no formato digital, no app conhecido como e-Título, mas você sabia que é possível imprimir em casa? A impressão pode ser feita por meio do serviço on-line Autoatendimento do Eleitor na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A plataforma está disponível para ser acessada online, para quem está com todas as obrigações em dia na Justiça Eleitoral. Ou seja, todas as pessoas que regularizaram o documento até 4 de maio deste ano podem imprimir o título e utilizá-lo normalmente no dia da eleição.
Titulo de eleitor
O título de eleitor não é obrigatório no momento da votação, mas é usado para conferir seção eleitoral e local de votação. Crédito: Shutterstock
Caso você não tenha cumprido com os deveres eleitorais no prazo, não será permitido fazer o processo de impressão em casa. 

CONFIRA PASSO A PASSO PARA IMPRIMIR O TÍTULO DE ELEITOR:

Na página do TSE, basta acessar a primeira aba – "Eleitor e Eleições" – e, em seguida, escolher a opção “Autoatendimento do Eleitor”. Nesta página, clique no botão “Imprimir Título Eleitoral”.
Ao clicar, o sistema vai abrir um espaço para preenchimento do nome completo ou do número do título, ou ainda, o CPF. Deve-se preencher também a data de nascimento, o nome da mãe e o nome do pai.  Ao ser impresso, o título possui um QR Code que valida o documento como oficial.
* Mikaella Mozer é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão das editoras Gisele Arantes e Amanda Monteiro.

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