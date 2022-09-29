Eleições 2022: saiba como imprimir o Título de Eleitor em casa

Nas Eleições 2022, 2,9 milhões de capixabas vão utilizar o Título de Eleitor para conferir a seção eleitoral e local de votação. O documento pode ser encontrado no formato digital, no app conhecido como e-Título, mas você sabia que é possível imprimir em casa? A impressão pode ser feita por meio do serviço on-line Autoatendimento do Eleitor na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A plataforma está disponível para ser acessada online, para quem está com todas as obrigações em dia na Justiça Eleitoral. Ou seja, todas as pessoas que regularizaram o documento até 4 de maio deste ano podem imprimir o título e utilizá-lo normalmente no dia da eleição.

O título de eleitor não é obrigatório no momento da votação, mas é usado para conferir seção eleitoral e local de votação. Crédito: Shutterstock

Caso você não tenha cumprido com os deveres eleitorais no prazo, não será permitido fazer o processo de impressão em casa.

CONFIRA PASSO A PASSO PARA IMPRIMIR O TÍTULO DE ELEITOR:

Eleitor e Eleições" – e, em seguida, escolher a opção “Autoatendimento do Eleitor”. Nesta página, clique no botão “Imprimir Título Eleitoral”. Na página do TSE , basta acessar a primeira aba – "– e, em seguida, escolher a opção. Nesta página, clique no botão

Ao clicar, o sistema vai abrir um espaço para preenchimento do nome completo ou do número do título, ou ainda, o CPF. Deve-se preencher também a data de nascimento, o nome da mãe e o nome do pai. Ao ser impresso, o título possui um QR Code que valida o documento como oficial.