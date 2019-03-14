Eleição em Irupi: município do ES vai eleger novo prefeito em maio

Fachada do Tribunal Regional Eleitoral, TRE Crédito: Carlos Alberto

mandatos cassados. Dois anos e sete meses depois de ir às urnas para escolher o prefeito da cidade, os eleitores de Irupi, na região do Caparaó, farão a mesma coisa. A data do novo pleito foi definida nesta quarta-feira (13) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES): 5 de maio. O prefeito eleito em 2016, Carlos Henrique Emerick Storck (PSDB), e o vice, Leandro Purcino de Almeida, do mesmo partido, tiveram os

assumiu a prefeitura no último sábado (09). As convenções para deliberar sobre as coligações e a escolha de candidatos serão realizadas de 25 a 30 de março de 2019. A partir de 4 de abril começa a propaganda eleitoral. Quem comanda a cidade interinamente é o então presidente da Câmara, Valmir de Almeida Montoni (PV), que. As convenções para deliberar sobre as coligações e a escolha de candidatos serão realizadas de 25 a 30 de março de 2019. A partir de 4 de abril começa a propaganda eleitoral.

A cassação refere-se a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político à qual Storck respondia e foi condenado. O Ministério Público apontou que o prefeito e o vice praticaram conduta vedada devido a um casamento comunitário, de 50 casais, promovido pela administração municipal "com a utilização de serviços públicos, visando à promoção do candidato à prefeitura, capaz de provocar desequilíbrio e anormalidade nas eleições municipais de 2016".

No processo, a defesa alegou que não houve pedido formal de voto e não houve cunho político no casamento.

Após a decisão, a defesa apresentou embargos de declaração ao TRE, que não foram admitidos. Em seguida, apresentou um recurso especial com pedido de efeito suspensivo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitando que a cassação não ocorresse até o julgamento deste recurso. No entanto, a suspensão foi negada pelo presidente do TRE e, assim, a decisão foi executada.