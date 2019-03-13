Eduardo Bolsonaro pede que denúncia vá para juizado especial

Eduardo Bolsonaro pede que denúncia sobre suposta ameaça vá para juizado especial Crédito: (Windows)

Desta decisão, a defesa recorreu nesta segunda-feira (11). Segundo os advogados do deputado, o delito "injustamente" atribuído a Eduardo é uma infração penal de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima é inferior a dois anos, atraindo a competência para um juizado especial criminal.

No caso, a PGR ofereceu no ano passado denúncia contra o filho do presidente por suposta ameaça a uma jornalista com quem teria tido um relacionamento. De acordo com a denúncia, o parlamentar enviou várias mensagens à jornalista Patrícia Lélis dizendo que ela “se arrependeria de ter nascido” e ele iria “acabar com a vida dela”. A defesa do parlamentar já se manifestou em outras ocasiões que a ação não deveria ter prosseguido por total falta de provas e incoerência na narrativa da suposta vítima.