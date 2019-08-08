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Filho do presidente

Eduardo Bolsonaro busca apoio no Senado para embaixada nos EUA

A indicação depende de aprovação do Senado

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 21:35

Publicado em 

07 ago 2019 às 21:35
Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) conversa com senadores, nesta quarta-feira, 7, buscando apoio para a indicação à embaixada brasileira em Washington, que pode ser oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana.
A indicação depende de aprovação do Senado. "Se eu for merecedor de ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, certamente é uma missão que eu vou assumir, mas depende dos senadores", disse o deputado antes de uma reunião com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS).
O colegiado analisa a indicação e realiza uma sabatina com o escolhido antes da votação no plenário.
Eduardo Bolsonaro disse que os elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ajudam na busca pela embaixada.
Para a indicação ser encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro, disse o parlamentar, os Estados Unidos precisam oficializar uma resposta. A declaração de Trump, no entanto, já pode ser entendida como uma aceitação ao chamado "pedido de agrément" do Itamaraty, afirmou.

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