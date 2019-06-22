Doze prefeitos e vereadores já foram presos, afastados ou cassados

Desde que foram eleitos ou reeleitos, em 2016, não faltaram crises para vereadores e prefeitos de algumas das principais cidades do Estado. Ao menos 12 políticos foram afastados dos cargos, presos ou cassados. As confusões costumam ser acompanhadas por barulhentas brigas entre governo e oposição.

A política é tradicionalmente acirrada em municípios do interior. No entanto, segundo especialistas, aspectos da vida nacional podem estar contribuindo para que os tensionamentos sejam um pouco mais ruidosos.

É a cidade da Serra que reúne a maior quantidade de "papelões" políticos. A coleção começou ainda na posse dos vereadores, em 2017, quando a sessão solene virou uma grande confusão para a qual foi necessária a presença da polícia.

Geraldinho Feu Rosa (PSB), que se segura no cargo. O que começou mal foi ficando pior, com vereadores envolvidos em esquema de rachid e até de cartel. Eleita presidente da Câmara, Neidia Pimentel (SD) segue afastada do cargo por suspeita de ficar com parte dos salários dos funcionários. A mesma irregularidade pesa contra(PSB), que se segura no cargo.

Wanildo Sarnaglia (Avante) entrou no lugar dele, como suplente, mas a Justiça também já decidiu que ele não deve ficar no cargo. Nacib Haddad (PDT) foi afastado por suspeita de ter cometido crime no comando de uma empresa de limpeza.(Avante) entrou no lugar dele, como suplente, mas a Justiça também já decidiu que ele não deve ficar no cargo.

Na Serra, há, ainda, uma briga sem fim entre Câmara e prefeitura. O desejo de afastar o prefeito existe na cidade da Grande Vitória e, sobretudo, no interior. Neste quesito Itapemirim se destaca. Os edis daquela cidade chegaram a decidir pelo afastamento do chefe do Executivo e a nomear o presidente da Câmara para o lugar. Mas a Justiça interveio e manteve o atual prefeito.

Robério Pinheiros Rodrigues (PSDB), de Ecoporanga. E a da cúpula da rica Presidente Kennedy, José Augusto de Paiva (MDB). E prisões já são pelo menos cinco. A dos vereadores Patrick do Gás (PDT), de Viana, e(PSDB), de Ecoporanga. E a da cúpula da rica Presidente Kennedy, Amanda Quinta (sem partido) e o companheiro dela,(MDB).

Ambos foram presos e afastados na mesma Operação Rubi que rendeu uma detenção por posse ilegal de arma para o prefeito de Marataízes, Robertino Batista, o Tininho (PDT), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele. O pedetista foi liberado após pagar fiança.

CENÁRIO

Algumas teses podem ajudar a entender os motivos pelos quais atritos intensos e afastamentos tornaram-se corriqueiros. Uma delas, do cientista político Fernando Pignaton , passa pela situação econômica das cidades.

Em maior ou menor escala, prefeitos vêm encontrando dificuldades para governar em razão da quantidade excessiva de demandas e da encolhida do montante de recursos à disposição provocada pela crise financeira.

Esse cenário, na visão do analista, cria um ambiente adverso à situação e fértil à oposição.

A gente tem uma crise econômica. E esse modelo pós-constituinte, de ir repassando obrigações aos municípios sem repassar recursos é ruim. Com a crise econômica, revelou-se esse estrangulamento. Então, estamos tendo índice grande de prefeitos reprovados. Quando tem prefeitos aprovados, é mais difícil ter um caso desses. O quadro de falta de investimentos facilita operações heterodoxas de tomada de poder Fernando Pignaton, cientista político

O aspecto político da vida nacional também pode ressoar nas questões locais. A avaliação é do cientista político Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para ele, a conflituosa divisão da política da sociedade é reproduzida país afora.

"O Brasil vive hoje uma dicotomia muito clara. É o bolsonarismo versus a esquerda, versus o lulismo, versus o petismo. O que eu observo é que, no Brasil, no Congresso Nacional, e certamente essa realidade está presente nas assembleias estaduais, nós temos a ausência do centro e a presença da polarização", analisou.

Ocorre, porém, que afastamentos e cassações de políticos não são apenas causa e consequência das relações entre eles. Em geral, há decisões judiciais que determinam a saída dos cargos. E mesmo aí, na visão de Oliveira, é possível que haja também reflexo de ingredientes nacionais.

Há cinco anos, o Brasil assiste ao desenrolar de uma grande operação de combate à corrupção da qual o juiz responsável por julgar e condenar malfeitores virou uma espécie de herói nacional – e depois ministro da Justiça.

"Ocorre que Sergio Moro encorajou muitos juízes, no sentido de ter atitude forte. Inclusive, às vezes, desrespeitando legalidade, seja no próprio julgamento da ação penal ou em afirmações. Ele fez escola, colocou a sua pedagogia da justiça a serviço de vários juízes brasileiros", comentou.

VEJA QUEM ESTÁ NA LISTA

Amanda Quinta Crédito: Carlos Alberto Silva

Amanda Quinta (sem partido)

Prefeita de Presidente Kennedy

Presa no âmbito da Operação Rubi, suspeita de integrar organização criminosa para lesar os cofres de Presidente Kennedy, Marataízes, Jaguaré e Piúma com direcionamento licitatório em favor de empresas, pagamento de propinas e superfaturamento de prestação de serviço público. Denunciada pelo Ministério Público Estadual (MPES) por organização criminosa, de responsabilidade de prefeito, corrupção passiva e ativa e falsidade documental. Segue presa.

José Augusto Paiva Crédito: Carlos Alberto Silva

José Augusto Rodrigues (MDB)

Ex-secretário de presidente Kennedy

Está preso no âmbito da Operação Rubi. Companheiro da prefeita Amanda Quinta, é apontado pelo MPES como o responsável por operar o esquema de pagamento de propinas na cidade. Segue preso.

Carlos Henrique Emerich Storck Crédito: Prefeitura de Irupi

Carlos Henrique Emerick Storck (PSDB)

Ex-prefeito de Irupi

Foi cassado e a cidade teve outra eleição. Ele foi acusado de compra de votos, suposta chantagem feita a aprovados em concurso público, condicionando nomeações a apoio político, e conduta vedada devido à realização de um casamento coletivo, patrocinado pela prefeitura em 2016, quando disputava a reeleição.

Tininho Batista Crédito: Divulgação

Tininho Batista (PDT)

Prefeito de Marataízes

Preso em maio deste ano por posse ilegal de arma no âmbito da Operação Rubi, pagou fiança e foi liberado.

Patrick do Gás Crédito: Reprodução

Patrick do Gás (PDT)

Vereador de Viana

Preso em regime semiaberto e impedido de frequentar a Câmara por decisão judicial. Foi condenado por corrupção passiva, concussão e peculato (desvio de dinheiro público). O MPES apontou que ele exigia parte dos salários de servidores, prática conhecida como rachid.

Luciano Paiva Crédito: Arquivo

Luciano Paiva (PSB)

Prefeito de Itapemirim

Afastado do cargo desde 2017 por suposto envolvimento em esquema de contratos e licitações irregulares, de acordo com o MPES. Ele foi ainda condenado em fevereiro pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo a nove anos e um mês de detenção, além do pagamento de multa e da inelegibilidade por oito anos, por irregularidades na contratação de sete shows e de uma campanha de publicidade no município durante seu primeiro mandato.

Robério Pinheiros Rodrigues Crédito: Divulgação | Câmara de Ecoporanga

Robério Pinheiro Rodrigues (PSDB)

Vereador de Ecoporanga

Acusado de fraude em esquema de coleta de lixo na cidade. Está preso desde o dia 6 na Penitenciária Regional de Linhares, no âmbito da Operação Ecos do Inhambu.

Neidia Pimentel Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

Neidia Pimentel (PSD)

Vereadora da Serra

Vereadora que já presidiu a Câmara, ela foi acusada de prática de rachid. Foi denunciada em 2018 pelo MPES por peculato (desvio de dinheiro público), concussão e associação criminosa por suposto desvio de verba pública através de indicação e contratação de funcionários fantasmas em empresas terceirizadas da Câmara da Serra. Está afastada.

Nacib Haddad Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ

Nacib Haddad (PDT)

Vereador da Serra

Acusado de fazer parte de cartel da limpeza por meio de empresa da qual era representante. Está afastado da Câmara.

Rosinha Guerreira Crédito: Facebook de Rosinha Guerreira

Rosinha Guerreira (PSDC)

Vereadora de Linhares

Acusada de rachid. Em um vídeo, ela admitiu a prática e contou aos promotores do MPES que ficava com parte dos salários dos próprios servidores e que o objetivo era ajudar pessoas pobres. Ela foi presa por cinco dias em 2018. Foi afastada, voltou ao cargo, e, em maio, foi afastada novamente.

Luciano Pereira dos Santos Crédito: Reprodução | Facebook | @VereadorCaboTikeira

Luciano Pereira dos Santos, cabo Tikeira (PV)

Vereador de Nova Venécia

Afastado por 180 dias em 2018. No entanto, voltou antes do período ao cargo por determinação da Justiça. Ele foi acusado de usar o cargo para obter empréstimos bancários consignados em nome de servidores da Câmara, que era descontado em folha.

Jorge Magalhães Crédito: Câmara de Jaguaré

Jorge Magalhães, o Gigante Guerreiro (MDB)

Vereador de Jaguaré

Afastado por decisão judicial em junho de 2018 por exigir pagamento de R$ 10 mil para nomear uma mulher como assessora parlamentar. Ele continua fora do cargo.

ANÁLISE

As cidades agonizam

Wallace Millis mestre em políticas públicas da UVV