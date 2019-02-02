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Votação no senado

Do Val: "Renan Calheiros na presidência vai envergonhar o Brasil"

Senador capixaba afirmou que conduta dos parlamentares mais velhos na sessão de sexta-feira (01) foi vergonhosa
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

02 fev 2019 às 17:36

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 17:36

Marcos do Val durante pronunciamento no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado
O senador Marcos Do Val (PPS) criticou neste sábado (02) o discurso de Renan Calheiros (MDB-AL), candidato à presidência do Senado Federal durante a sessão preparatória para a eleição da Mesa Diretora da Casa. Também declarou que Renan como presidente do Parlamento irá envergonhar o Brasil.
O senador alagoano, que já presidiu o Senado, havia declarado que os novos senadores "vão colocar Casa abaixo" e Do Val rebateu que a conduta dos parlamentares mais velhos na sexta-feira (1º) foi vergonhosa.
O QUE DISSE MARCOS DO VAL
"Eu quero pela grande demanda da sociedade realmente tornar essa Casa uma referência para o país, como o senhor senador (Renan Calheiros) está muito enganado em relação a isso.
>Contarato: "Passou da hora de esse Senado fazer uma faxina moral"
Ontem (01) eu vi uma cena muito triste, porque em todos os lugares em que eu vou, em 20 anos de carreira, eu sempre vejo os mais velhos e os mais experientes os nossos exemplos. Aqui eu não vi isso ontem. Aqui eu vi os mais velhos, os mais experientes dando péssimo exemplo. Eu fiquei envergonhado em saber ainda que eu trouxe minha filha de 13 anos para assistir a um espetáculo triste como esse.
Agora, colocar para nós que a renovação jogou o Senado pro chão, isso é uma fala infeliz do senhor senador. Agora, para os novos: Não vamos esmorecer! Desde que eu cheguei aqui tenho escutado que alguns senadores não conseguem o respeito, mas pelo medo. Então todo mundo segue uma doutrina aqui pelo medo e não pelo respeito.
>Senadores capixabas eleitos comentam decisão de Toffoli
Acho que a hora agora é de virar isso. Nós, os novos, fomos eleitos pela renovação que o brasileiro está pedindo, temos que pegar agora essas rédeas e mudar o destino disso. Para que o mal triunfe basta que os bons não façam, e nós os bons vamos fazer hoje nas eleições daqui, então o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) tem nosso apoio e o senador (Calheiros) não mais deve estar na presidência desta casa porque assim vai me envergonhar e envergonhar todo o Brasil."

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