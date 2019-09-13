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Governador do RJ

Dissertação de mestrado de Witzel apresentada à Ufes tem cópia, diz site

Segundo portal, dissertação aprovada pela Ufes teve pelo menos 63 parágrafos copiados de trabalhos publicados por outros seis autores. Universidade vai apurar a denúncia
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 set 2019 às 18:35

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 18:35

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo
A dissertação de mestrado do então juiz federal Wilson Witzel, hoje governador do Rio de Janeiro pelo PSC, tem pelo menos 63 parágrafos copiados de trabalhos publicados por outros seis autores. É o que aponta reportagem da BBC News Brasil, publicada nesta sexta-feira (13).
O trabalho foi apresentado à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em maio de 2010, como resultado do mestrado em Direito Processual Civil.  
Em “Medida Cautelar Fiscal”, Witzel trata do instrumento criado em 1992 para auxiliar a cobrança de dívida fiscal por vias judiciais.
> No ES, governador do Rio diz que quer suceder Bolsonaro na Presidência
A reportagem da BBC mostra que entre os trechos copiados estão um artigo inteiro e a íntegra de um capítulo de outro texto.
O trabalho tem 139 páginas e 21 são pré-textuais, por exemplo, dedicatória, e pós-textuais, como as referências bibliográficas. Considerando somente as 118 páginas do centro da dissertação, pelo menos 19 têm trechos copiados de outros autores, revela o site.
A BBC ainda mostra que dos seis autores com passagens semelhantes encontradas, cinco não constam na bibliografia de dissertação.
> Para Witzel, países vizinhos são lenientes com crime organizado
Para o site, um dos autores, o advogado Juliano Ryzewski, disse ver um problema ético no caso. "Por ser uma pessoa pública, deveria tomar maior cuidado com isso. Ele está autointitulando autor de um texto que ele não escreveu, mas copiou. É complicado", afirmou à BBC News Brasil.
Questionado pela BBC, o governador do Rio respondeu por meio de sua assessoria. "Os trechos citados exemplificam a dissertação de mestrado apresentada pelo governador Wilson Witzel em 2010, que foi aprovada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)." "Como toda obra acadêmica, a tese de Witzel se utiliza de citações de diferentes autores e fontes que compõem a abordagem teórica sobre o tema”, completou a nota.
Demanda pela reportagem do Gazeta Online, a Ufes respondeu por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito. “A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito da Ufes informa que vai adotar as medidas cabíveis para realizar a apuração da denúncia.”
HISTÓRIA COM O ES
Witzel teve passagem pelo Espírito Santo entre 2005 e 2010, e atuou como juiz federal e professor. Os três filhos dele nasceram no Estado.
> Em Vitória, Witzel alerta que há indícios de narcoterrorismo no país
Como não tinha a opção de afastar-se do cargo de juiz federal para concorrer ao governo do Rio, pediu exoneração da carreira, em fevereiro do ano passado.

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