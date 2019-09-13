Dissertação de mestrado de Witzel apresentada à Ufes tem cópia, diz site

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo

Wilson Witzel, hoje governador do Rio de Janeiro pelo PSC, tem pelo menos 63 parágrafos copiados de trabalhos publicados por outros seis autores. É o que aponta reportagem da BBC News Brasil, publicada nesta sexta-feira (13). A dissertação de mestrado do então juiz federal, hoje governador dopelo PSC, tem pelo menos 63 parágrafos copiados de trabalhos publicados por outros seis autores. É o que aponta, publicada nesta sexta-feira (13).

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em maio de 2010, como resultado do mestrado em Direito Processual Civil. O trabalho foi apresentado àem maio de 2010, como resultado do mestrado em Direito Processual Civil.

Em “Medida Cautelar Fiscal” , Witzel trata do instrumento criado em 1992 para auxiliar a cobrança de dívida fiscal por vias judiciais.

A reportagem da BBC mostra que entre os trechos copiados estão um artigo inteiro e a íntegra de um capítulo de outro texto.

O trabalho tem 139 páginas e 21 são pré-textuais, por exemplo, dedicatória, e pós-textuais, como as referências bibliográficas. Considerando somente as 118 páginas do centro da dissertação, pelo menos 19 têm trechos copiados de outros autores, revela o site.

A BBC ainda mostra que dos seis autores com passagens semelhantes encontradas, cinco não constam na bibliografia de dissertação.

Para o site, um dos autores, o advogado Juliano Ryzewski, disse ver um problema ético no caso. "Por ser uma pessoa pública, deveria tomar maior cuidado com isso. Ele está autointitulando autor de um texto que ele não escreveu, mas copiou. É complicado", afirmou à BBC News Brasil.

Questionado pela BBC, o governador do Rio respondeu por meio de sua assessoria. "Os trechos citados exemplificam a dissertação de mestrado apresentada pelo governador Wilson Witzel em 2010, que foi aprovada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)." "Como toda obra acadêmica, a tese de Witzel se utiliza de citações de diferentes autores e fontes que compõem a abordagem teórica sobre o tema”, completou a nota.

Demanda pela reportagem do Gazeta Online, a Ufes respondeu por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito. “A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito da Ufes informa que vai adotar as medidas cabíveis para realizar a apuração da denúncia.”

HISTÓRIA COM O ES

teve passagem pelo Espírito Santo entre 2005 e 2010, e atuou como juiz federal e professor. Os três filhos dele nasceram no Estado. Witzel, e atuou como juiz federal e professor. Os três filhos dele nasceram no Estado.