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Nova York

Discurso na ONU será "conciliatório", diz Bolsonaro

Bolsonaro prometeu um pronunciamento "diferente" dos feitos pelos presidentes que o antecederam na ONU

Publicado em 

17 set 2019 às 10:33

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 10:33

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
O discurso que o presidente Jair Bolsonaro fará na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na próxima semana, em Nova York, será "conciliatório", mas reafirmará "a questão da nossa soberania e do potencial que o Brasil representa para o mundo". Em entrevista na noite desta segunda-feira (16), à RecordTV, Bolsonaro prometeu um pronunciamento "diferente" dos feitos pelos presidentes que o antecederam na ONU. "Já comecei a rascunhar o discurso", afirmou.
O presidente anunciou que no dia 23 decolará para os Estados Unidos para a abertura da Assembleia Geral da ONU. "Eu tenho que estar preparado para justamente sustentar um discurso de 20 minutos. Eu falei um tempo atrás que iria de qualquer maneira, nem se fosse de cadeira de rodas, com todo o respeito aos cadeirantes, e, graças a Deus, isso vai ser possível", assegurou.
Bolsonaro afirmou ainda que despachará, a partir desta terça-feira (17), do Palácio da Alvorada, residência oficial. "Já estou angustiado e quero participar da vida ativa do Brasil", disse. O presidente disse que "conseguiu" dos médicos que não fosse para o Palácio do Planalto e ficasse no Alvorada, por enquanto.

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