Deputados vão assumir mandatos de olho em prefeituras em 2020

Prefeitura de Vila Velha: município já tem deputados interessados na disputa Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

Enquanto alguns afirmam categoricamente que já são pré-candidatos à disputa pelas prefeituras em 2020, outros preferem ser cautelosos ao lançarem seus nomes. Mas o fato é que boa parte dos deputados estaduais e federais eleitos em 2018 já discute com seus respectivos partidos a possibilidade de se lançar ao comando dos Executivos municipais antes mesmo de assumirem seus mandatos no Legislativo, que, em tese, só terminariam em janeiro de 2023.

Para os veteranos Hércules Silveira (MDB) e Hudson Leal (PRB), o caminho rumo à disputa pela Prefeitura de Vila Velha já está definido. Hudson, inclusive, afirma que já está elaborando planos para as áreas de segurança e turismo da cidade. Já Hércules, afirma que seu desejo de virar prefeito surgiu de demandas do próprio eleitorado e de correligionários.

A corrida eleitoral ocorrerá em pleno exercício do mandato na Assembleia Legislativa, mas a possibilidade de um afetar o outro é descartada. "Não vai prejudicar em nada, vou estar presente em todas as sessões", garante Hudson Leal.

Entre os recém-chegados que assumirão a cadeira de deputado pela primeira vez, Marcos Garcia (PV) também já se coloca como pré-candidato ao município de Linhares. "Para eu chegar no Executivo, eu tinha o projeto de passar pelo Legislativo para ganhar mais experiência, mais confiança", justifica ele. Garcia afirma que está investindo em uma equipe técnica de qualidade e que, por isso, já será possível apresentar bons resultados em apenas dois anos de mandato.

Os presidentes de partidos também já iniciaram seus planejamentos. Carlos Manato, que comanda o PSL no Espírito Santo, conta que o foco é o crescimento da sigla. Para isso, nomes da bancada estadual já estão sendo postos.

"Danilo Bahiense (deputado estadual) seria candidato em Vila Velha e Torino Marques (deputado estadual) e Soraya Manato (deputada federal) seriam candidatos em Vitória. Entre os dois, quem conseguir uma interlocução melhor será candidato", adiantou. Questionados, Torino e Soraya afirmam que seus nomes estão à disposição do PSL.

Já o presidente do PRP, Dary Pagung, também reeleito para deputado estadual, cogita disputar a Prefeitura de Baixo Guandu, sua base eleitoral. Mas cita também outro correligionário. "Tenho conversado com Lorenzo Pazolini e ele tem mostrado interesse em disputar a Prefeitura de Vitória”, disse. No entanto, o delegado e agora deputado, nega. "A política é dinâmica, mas hoje não tenho nenhum planejamento nesse sentido", respondeu.

TALVEZ SIM

O martelo certamente está longe de ser batido até o pleito de 2020, mas enquanto não há definições, alguns deputados deixam os nomes à disposição de suas siglas com a intenção de concorrer. É o caso, por exemplo, de Fabrício Gandini (PPS), que poderá ser candidato a prefeito de Vitória; de Marcelo Santos (PDT), que pode disputar em Cariacica; e de Alexandre Xambinho (Rede), que pode estrear no pleito da Serra, assim como Bruno Lamas (PSB).

Após tomar posse, Lamas se afastará da Assembleia para assumir a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. Ele diz que seu foco será esse, mas nada impede que no futuro as discussões em torno do comando da cidade serrana tomem corpo. "Esse debate vai ficar para o início de 2020", diz.

Já o nome de Marcelo Santos por enquanto está posto no partido. "Mas Marcelo lembra que isso será o resultado de um processo de diálogo com a base, com a militância, com o partido e com as lideranças que sempre o acompanharam", ponderou a assessoria do deputado, em nota.

Se for candidato, Marcelo Santos poderá pela primeira vez enfrentar o ex-prefeito de Cariacica e deputado federal reeleito Helder Salomão (PT), que não descarta concorrer à Prefeitura de Cariacica. "Meu foco é o mandato na Câmara. Mas no momento adequado vamos falar sobre isso", pontuou o petista.

Seguindo a linha de Helder, o também deputado federal Amaro Neto (PRB) deixa as portas abertas para uma possível candidatura, mas por enquanto prefere focar na Câmara.

"As pessoas colocam meu nome para a Prefeitura de Vitória pelo meu desempenho na última eleição. Um grupo de empresários procurou o presidente do meu partido vendo a possibilidade de eu disputar na Serra. Ainda não tenho definição. Nesse primeiro momento, vou iniciar meu mandato como deputado federal e depois organizaremos o partido", explica.

ENFRAQUECIMENTO

Para o cientista político Fernando Pignaton, as pesquisas vêm mostrando que a ideia de se começar um mandato e já se lançar a um outro cargo eletivo é malvista pela população. "As pessoas estão com expectativa de renovação e de que a coisa pública seja tratada com prioridade", explica.

Além disso, Pignaton analisa que a fragmentação partidária existente hoje já enfraquece a Assembleia Legislativa, impondo dificuldades para a promoção de debates que contribuam para o desenvolvimento do Estado.

Logo, entrar na Casa com foco em outras eleições pode "empobrecer" mais o parlamento. "A Assembleia perde mais protagonismo", reforça ele.

QUEM PODE CONCORRER

Deputados estaduais

Torino Marques (PSL)

Pode ser candidato à Prefeitura de Vitória.

Danilo Bahiense (PSL)

Pode ser candidato à Prefeitura de Vila Velha.

Hércules Silveira (MDB)

Pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha.

Bruno Lamas (PSB)

Não há definições, mas não descarta concorrer à Prefeitura da Serra.

Dary Pagung (PRP)

Poderá se candidatar a prefeito de Baixo Guandu.

Hudson Leal (PRB)

Pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha.

Fabrício Gandini (PPS)

Poderá concorrer à Prefeitura de Vitória.

Sergio Majeski (PSB)

Não descarta disputar a Prefeitura de Vitória.

Alexandre Xambinho (Rede)

Não descarta concorrer à Prefeitura da Serra.

Marcelo Santos (PDT)

Poderá disputar a Prefeitura de Cariacica.

Deputados federais

Amaro Neto (PRB)

Poderá ser indicado para disputar as prefeituras de Vitória ou Serra.

Helder Salomão (PT)

Há possibilidade de disputar a Prefeitura de Cariacica. Isso será discutido com o partido.

Soraya Manato (PSL)