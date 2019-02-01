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Assembleia Legislativa

Deputados estaduais assumem o mandato na Assembleia Legislativa

Sergio Majeski, deputado mais bem votado na eleição de 2018, discursou pela transparência e pela honestidade das ações dos paramentares
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

01 fev 2019 às 15:18

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 15:18

Posse dos deputados estaduais para legislatura 2019 - 2023 Crédito: Caique Verli
Com as galerias do plenário repletas de amigos e apoiadores, os 30 deputados estaduais eleitos em 2018 tomaram posse na manhã desta sexta-feira (01) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A partir de agora, eles assumem oficialmente suas cadeiras, as quais ocuparão pelos próximos quatro anos. Já à tarde, às 15 horas, os parlamentares se reúnem novamente na Casa para eleger os membros da nova Mesa Diretora.
A cerimônia de posse teve início por volta das 10h30 sob a condução do atual presidente da Casa, Erick Musso (PRB), que deve estar à frente do Legislativo estadual novamente. Entre os presentes, que compuseram a mesa de honra, estavam o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e a vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB); o presidente do Tribunal de Justiça (TJES), Sérgio Gama; e o presidente do Tribunal de Contas (TCES), Sérgio Aboudib.
> Veja quem são os novos deputados estaduais do ES
Após o fim do rito da posse, os parlamentares receberam a Comenda Domingos Martins no grau Grã-Cruz das mãos de Erick Musso e de Casagrande. A única exceção foi Theodorico Ferraço, que saiu da sessão logo após tomar posse para acompanhar, em Brasília, a posse de sua esposa, Norma Ayub (DEM), como deputada federal. Com isso, Theodorico também não participará da eleição da Mesa Diretora.
DISCURSOS
Deputado estadual mais bem votado do Estado, Sergio Majeski (PSB) foi o único parlamentar a discursar durante a cerimônia. O socialista destacou que a descrença e a desconfiança por parte da sociedade em relação à política e às instituições é uma ameaça à democracia e cabe aos deputados, portanto, trabalhar para reverter esse quadro.
"Mais do que nunca precisamos ser claros, transparentes e honestos nas nossas intenções e nos nossos atos", pontuou Majeski, que ao final de sua fala prestou seus cumprimentos a Renato Casagrande. O deputado afirmou que a Casa trabalhará para ajudar o governador a superar as dificuldades, mas ponderou: "Estamos aqui para ajudar, mas sem esquecer do princípio da constitucionalidade".
> Coluna Vitor Vogas: A nova geografia da Assembleia Legislativa
Casagrande, por sua vez, discursou em seguida, já que Erick Musso abriu mão de sua fala para que o governador pudesse se manifestar. A todo o momento, o socialista ressaltou a importância da Assembleia para garantir o equilíbrio entre todos os Poderes. Casagrande aproveitou o momento diante da plateia para anunciar também seu novo líder de governo, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).

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