Deputados estaduais assumem o mandato na Assembleia Legislativa

Posse dos deputados estaduais para legislatura 2019 - 2023 Crédito: Caique Verli

para eleger os membros da nova Mesa Diretora. Com as galerias do plenário repletas de amigos e apoiadores, os 30 deputados estaduais eleitos em 2018 tomaram posse na manhã desta sexta-feira (01) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A partir de agora, eles assumem oficialmente suas cadeiras, as quais ocuparão pelos próximos quatro anos. Já à tarde, às 15 horas, os parlamentares se reúnem novamente na Casa

A cerimônia de posse teve início por volta das 10h30 sob a condução do atual presidente da Casa, Erick Musso (PRB), que deve estar à frente do Legislativo estadual novamente. Entre os presentes, que compuseram a mesa de honra, estavam o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e a vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB); o presidente do Tribunal de Justiça (TJES), Sérgio Gama; e o presidente do Tribunal de Contas (TCES), Sérgio Aboudib.

Após o fim do rito da posse, os parlamentares receberam a Comenda Domingos Martins no grau Grã-Cruz das mãos de Erick Musso e de Casagrande. A única exceção foi Theodorico Ferraço, que saiu da sessão logo após tomar posse para acompanhar, em Brasília, a posse de sua esposa, Norma Ayub (DEM), como deputada federal. Com isso, Theodorico também não participará da eleição da Mesa Diretora.

DISCURSOS

Deputado estadual mais bem votado do Estado, Sergio Majeski (PSB) foi o único parlamentar a discursar durante a cerimônia. O socialista destacou que a descrença e a desconfiança por parte da sociedade em relação à política e às instituições é uma ameaça à democracia e cabe aos deputados, portanto, trabalhar para reverter esse quadro.

"Mais do que nunca precisamos ser claros, transparentes e honestos nas nossas intenções e nos nossos atos", pontuou Majeski, que ao final de sua fala prestou seus cumprimentos a Renato Casagrande. O deputado afirmou que a Casa trabalhará para ajudar o governador a superar as dificuldades, mas ponderou: "Estamos aqui para ajudar, mas sem esquecer do princípio da constitucionalidade".