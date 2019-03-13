Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confronto

Deputados do PSL e PSOL discutem durante homenagem a Marielle

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que trabalhou com Marielle e era seu amigo, fez um discurso em que, entre outros pontos, criticou o uso político do assassinato da vereadora por adversários

Publicado em 12 de Março de 2019 às 21:43

Publicado em 

12 mar 2019 às 21:43
Deputados do PSL e PSOL discutem durante homenagem a Marielle Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Deputados do PSL e PSOL se confrontaram durante uma homenagem à vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) na Câmara, nesta terça-feira (12).
O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que trabalhou com Marielle e era seu amigo, fez um discurso em que, entre outros pontos, criticou o uso político do assassinato da vereadora por adversários.
Freixo afirmou que aqueles que debocharam de Marielle, quebraram a placa de rua com seu nome ou a atacaram nas redes sociais não têm coragem de subir à tribuna. "O tempo será implacável com vocês", ele declarou.
Neste momento, o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) começou a andar pelo plenário berrando que estava ali e que era uma provocação. "Está desafiando, porra?", reagiu Nunes.
"O senhor chegou agora, sequer ouviu, tamanha a arrogância", rebateu Freixo.
Nunes então se dirigiu à deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP). "Comigo não", disse. "Comigo também não", ela respondeu. "Te enxerga, guria", ele retrucou. "Te enxerga você. Guri é você. Sou deputada federal eleita. Respeito. Para o senhor, é vossa excelência", Bomfim asseverou.
Colegas deputados tentaram acalmar os ânimos inclusive dois do PSL do Rio, Major Fabiana e Luiz Lima.
"Ele começou a provocar, riu no meio da fala do Freixo. No dia de hoje, em que nós estamos muito abalados, e com a importância que isso tem para a democracia, é inaceitável", afirmou Sâmia pouco depois à reportagem.
Ela elogiou a postura dos deputado do PSL que contiveram a discussão e disse que o partido tem tentado manter os ânimos calmos mesmo em um plenário polarizado.
Nunes afirmou que foi afrontado. "Eu disse que não concordo, eles vêm para cima de mim, pôr medo, me empurrar? Não é assim. Quero as imagens", disse.
"Vou cumprimentar a polícia porque fez um bom trabalho. Violência contra mulher em hipótese alguma, apesar de discordar totalmente da maneira como vivia a Marielle", afirmou, "mas não permito que encostem um dedo nela".
"No grito ninguém leva", continuou. Lembrado que ele gritou, rebateu: "Não posso falar aqui? Eu ofendi alguém?".
Sobre a discussão com Bomfim, o deputado gaúcho disse que "guria não é ofensa" e "quem se porta dessa maneira não é deputado federal no meu conceito". "Guria é muito para ela", afirmou ele.
Ao final da homenagem, membros do PSOL levantaram cartazes com dizeres "quem mandou matar Marielle?" no plenário da Casa.
Após as falas, os deputados se reuniram no centro do plenário, se abraçaram e receberam solidariedade de membros de outros partidos, como Jandira Feghali (PC do B-RJ) e Benedita da Silva (PT-RJ). Alguns dos deputados, como Sâmia e Talíria Petrone (RJ), choraram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Política crime PSL PSOL
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados