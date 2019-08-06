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Projeto do MPES

Deputados devem manter veto de Casagrande a 13º do auxílio-alimentação

Vetos parciais do governador a projetos do MPES começaram a tramitar na Assembleia. Criação de 307 cargos comissionados já recebeu aval do governador

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 21:08

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

05 ago 2019 às 21:08
Plenário da Assembleia Legislativa em retorno após recesso Crédito: Letícia Gonçalves
Os vetos parciais do governador Renato Casagrande (PSB) aos projetos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que barraram, por exemplo, o 13º do auxílio-alimentação aos servidores da instituição, começaram a tramitar nesta segunda-feira (05) na Assembleia Legislativa. Foi a primeira sessão após o recesso parlamentar.
Entre os deputados, é dada como certa a manutenção das negativas do chefe do Executivo. Mas se impediu a ampliação do benefício alimentício e a possibilidade de redução da carga horária dos servidores efetivos, Casagrande liberou a criação de 307 cargos comissionados no MPES.
Deputados devem manter veto de Casagrande a 13 do Auxílio-alimentação
> No RS, Assembleia trava projeto que cria cargos no Ministério Público
O preenchimento das vagas, de acordo com o MPES, ocorrerá aos poucos. Com todos os cargos preenchidos, o impacto será de R$ 27,2 milhões anuais. Se somados outros 21 cargos efetivos também criados pelo texto e quatro funções gratificadas, o gasto projetado é de R$ 28,9 milhões.
O 13º do auxílio-alimentação representaria R$ 805,5 mil a mais todo ano.
"O clima é para manter os vetos, pela manifestação que ouvi de alguns (deputados). Vou encaminhar para manter", afirmou o líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD).
Marcelo Santos (PDT), 1º vice-presidente da Mesa Diretora, também avalia que os vetos parciais serão mantidos. Ele diz que o próprio MPES não pediu a derrubada.
PRÓXIMOS PASSOS
Eram dois os projetos do MPES, um de lei complementar e um de lei. As duas mensagens de veto, ambos parciais, foram lidas em plenário nesta segunda, devem ser publicadas no Diário Legislativo e, depois, passar pelo crivo da Comissão de Justiça.
> Aprovado projeto que adia saída de servidor prestes a se aposentar
Presidente do colegiado, Fabrício Gandini (PPS) diz que, se publicação ocorrer nesta terça (06), a comissão pode deliberar sobre o assunto no mesmo dia. Gandini já adiantou que é favorável à manutenção dos vetos.
> MP e Assembleia do ES protagonizam afrontas ao espírito republicano
Depois do parecer da comissão, as mensagens poderiam ser pautadas em plenário já na quarta-feira (07). Mas isso depende do presidente da Casa, Erick Musso (PRB). A rigor, o prazo para votação é de 30 dias, a contar do último dia 1º.

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