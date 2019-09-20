Deputados em sessão da Assembleia Legislativa: ninguém discursou sobre o caso Assumção, em plenário Crédito: Natalia Devens

oferecendo R$ 10 mil para quem matasse um criminoso, suspeito de um homicídio em Cariacica. Nesse período, três sessões foram realizadas na Casa e, em nenhum momento, o deputado foi alvo de críticas ou posicionamentos contrários por parte dos colegas em plenário. Mesmo os deputados sabidamente de visões e posição política contrárias às de Assumção, que pregam o respeito aos princípios democráticos e ao devido processo legal, não discursaram para fazer um contraponto à fala do parlamentar. Já se passaram doze dias desde que o deputado Capitão Assumção (PSL) discursou na Assembleia Legislativa, suspeito de um homicídio em Cariacica. Nesse período, três sessões foram realizadas na Casa e, em nenhum momento, o deputado foi alvo de críticas ou posicionamentos contrários por parte dos colegas em plenário. Mesmo os deputados sabidamente de visões e posição política contrárias às de Assumção, que pregam o respeito aos princípios democráticos e ao devido processo legal, não discursaram para fazer um contraponto à fala do parlamentar.

Your browser does not support the audio element. Deputados com posição contrária a de Assumção se calam em plenário

E a parcela de deputados que já tradicionalmente não participa de discussões enfaticamente ou não se posiciona também permaneceu calada sobre o episódio, sob a justificativa de que acham necessário "aguardar as investigações".

estava atendendo a um telefonema no momento, nem nas sessões seguintes. Única representante do PT na Assembleia, a deputada Iriny Lopes não fez nenhuma manifestação sobre o fato em plenário, nem no dia do fato, em que disse quenem nas sessões seguintes.

assinou um manifesto, junto com instituições sociais, repudiando a fala e avaliando como "um atentado contra o Estado de Direito". Em entrevista, a deputada apontou a conduta como extremamente grave e condenou a tentativa de se fazer "justiça com as próprias mãos". Ela tambéme avaliando como "um atentado contra o Estado de Direito".

Naquele dia, Pazolini disse, em entrevista, que acredita ter havido um excesso, por parte do deputado, e que isso precisa ser analisado com ponderação. "o contexto não pode ser retirado. Eu entendo que o momento que o país passa é um momento extremamente perigoso e as medidas extremadas não são mais adequadas. Nós precisamos de ponderação, de bom senso, de um pouco mais de prudência, evitar esse choque, esse conflito social."

Majeski, por sua vez, também em entrevista, considerou que não é correto reforçar discurso fácil, de que se resolve a violência armando ou matando criminosos. "Nós, além de representantes da sociedade, somos formadores de opinião, temos que refletir sobre as causas da violência, e as políticas que podem resultar na redução da violência. Qual país do mundo resolveu na base do olho por olho?", opinou.

adotaram a estratégia de sair em defesa de Assumção, em nome da preservação da imunidade parlamentar, que dá direito ao deputado manifestar livremente suas opiniões, palavras e votos. Em outra vertente, outros nomes que são muito ativos em todo tipo de debate na Casa, como Enivaldo dos Anjos (PSD) e Vandinho Leite (PSDB),em nome da preservação da imunidade parlamentar, que dá direito ao deputado manifestar livremente suas opiniões, palavras e votos.

CONTEXTO

O cientista político Francisco Albernaz pontua que esse comportamento dos deputados deve-se ao fato de que, historicamente, o grau de competição política é baixo entre as lideranças na Assembleia Legislativa.

Eles eventualmente trocam de posições, mudam de partido, de alianças, e sabem que podem precisar do outro ao lado em algum momento. Isso é uma tragédia para o sistema político, pois quando se precisa de alguém que critique, não tem. Cria-se uma unidade falsa, em nome de interesses específicos Francisco Albernaz, cientista político

Ele acrescenta que também é feito um cálculo político, pelo medo de perder eleitores. Mesmo para aqueles parlamentares que lutam por pautas completamente contrárias ao radicalismo defendido por Assumção.

"Há o eleitor médio, que talvez, em alguma medida, concorda com a fala do militar. Se o deputado toma atitudes mais explícitas, corre o risco de se indispor com esses. Falar na tribuna da Assembleia seria como chamar a sociedade para este processo", afirma Albernaz.

Doutor em Ciência Política, João Gualberto Vasconcellos pontua que a sociedade brasileira ainda se locomove muito na defesa das corporações, em todos os setores, inclusive no parlamento.

"A Assembleia está tendo uma atitude claramente corporativista. Estão protegendo um deputado que fez uma fala pública, no exercício da função. A tendência desse processo, é que, em nome da defesa desse colega, a atitude seja minimizada", diz ele. E completa:

Há um movimento para proteger e não para esclarecer, para mostrar a gravidade do que foi feito. O corporativismo ainda sustenta a cultura política brasileira e é um aspecto muito perverso João Gualberto Vasconcellos, doutor em Ciência Política

única medida adotada foi um pedido de investigação feito pela Procuradoria da Casa à Corregedoria, mas que ainda não foi formalmente iniciado. Além de não terem se posicionado em seus discursos, nenhum dos deputados também tomou a iniciativa de pedir algum tipo de punição disciplinar a Assumção, no âmbito da Assembleia. A, mas que ainda não foi formalmente iniciado.

OUTRO LADO

Procurada, a deputada Iriny Lopes afirmou, por meio da assessoria, que apesar de não ter discursado, a deputada "já tinha se manifestado publicamente por dois dias seguidos e o posicionamento dela foi muito claro e de conhecimento de todos os deputados, inclusive do próprio Assumção".

no recente caso envolvendo o deputado Sérgio Majeski (interpelado na Justiça pelo procurador-geral, Eder Pontes, a dar explicações sobre declarações acerca de projeto que criou 307 cargos comissionados no Ministério Público), não me pronunciei na Tribuna da Assembleia pois entendo que como a matéria poderá chegar ao Plenário para ser decidida, qualquer manifestação poderá ser tida como antecipação de voto". Já o deputado Lorenzo Pazolini afirmou que "assim como(interpelado na Justiça pelo procurador-geral, Eder Pontes, a dar explicações sobre declarações acerca de projeto que criou 307 cargos comissionados no Ministério Público), não me pronunciei na Tribuna da Assembleia pois entendo que como a matéria poderá chegar ao Plenário para ser decidida, qualquer manifestação poderá ser tida como antecipação de voto".