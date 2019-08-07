Deputados aprovam empréstimo para governo construir creches no ES

Deputados em sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Crédito: Leo Junior/Divulgação

Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou na manhã desta quarta-feira (7) um projeto de lei que autoriza o governo estadual a solicitar um empréstimo de até R$ 276,43 milhões junto ao o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a construção de novas creches no Estado. Em votação simbólica, o plenário daaprovou na manhã desta quarta-feira (7) um projeto de lei que autoriza o governo estadual a solicitar um empréstimo de até R$ 276,43 milhões junto ao o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a construção de novas creches no Estado.

569/2019, o montante, que será aplicado no Programa de Ampliação e Melhoria da Educação Infantil, também será utilizado em reformas, na adequação de infraestruturas para o atendimento escolar e na formação de professores da Educação Infantil. De acordo com o projeto, o montante, que será aplicado no, também será utilizado em reformas, na adequação de infraestruturas para o atendimento escolar e na formação de professores da Educação Infantil.

VOTOS CONTRÁRIOS

Comissão de Educação da Assembleia: Vandinho Leite (PSDB), Sérgio Majeski (PSB) e Lorenzo Pazolini (sem partido). Votaram a favor apenas Emílio Mameri (PSDB) e Dary Pagung (PSB). No entanto, mesmo tendo sido aprovada, a proposta recebeu voto contrário de três dos cinco membros(PSDB),(PSB) e(sem partido). Votaram a favor apenas(PSDB) e(PSB).

Vandinho, que é relator do projeto, afirma que o governo estadual não enviou informações importantes para serem analisadas, apesar de reiterados pedidos. Entre elas, estão a taxa de juros do empréstimo e o critério de implantação das creches. O tucano acrescentou:

"Não faz sentido fazer empréstimo, sendo que o Estado, além de ser organizado financeiramente, tendo caixa, também tem o dinheiro dos dois fundos." Ele se refere aos dois fundos de investimento criados recentemente pelo governo com o aval do Legislativo, o Fundo de Infraestrutura e o Fundo Soberano.

Já Pazolini, pontuou que o pedido não possui informações necessárias previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como "adequada relação custo-benefício" e "interesse econômico e social". Para o deputado, o projeto corre o risco de ser vetado pelo próprio BID, impondo sanções ao Estado.

Majeski, assim como Vandinho, questionou a necessidade do empréstimo. "Aqui no Espírito Santo não se investe o mínimo de 25% (da receita) na educação. E se o governo estivesse investindo aquilo que a Constituição diz que é sua obrigação? Precisaria de empréstimo?", disse.

DEFESA

Por outro lado, o líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD), que se manterá na posição pelos próximos seis meses, defendeu a medida. "Qualquer município tem demandas nesse sentido. É uma injustiça o Espírito Santo tendo esse recurso praticamente de graça, com juros facilitados, não recorrer ao empréstimo para beneficiar os municípios." Segundo ele, as informações requisitadas pelos deputados serão apresentadas no pedido do governo ao BID.