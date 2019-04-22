Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fórum Criminal de Vitória

Deputado é ouvido em audiência sobre morte de Gerson Camata

Delegado aposentado, Bahiense foi quem realizou a prisão de Marcos Venicio Moreira de Andrade, que é assassino confesso do ex-governador do ES Gerson Camata

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 18:33

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

22 abr 2019 às 18:33
Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo | GZ
O deputado estadual Danilo Bahiense (PSL) está prestando depoimento na tarde desta segunda-feira (22) ao juiz Felipe Bertrand, em audiência de instrução para o julgamento do acusado de matar o ex-governador Gerson Camata.
Delegado aposentado, Bahiense foi quem realizou a prisão de Marcos Venicio Moreira de Andrade, que é assassino confesso.
> Vídeo mostra que morte de Gerson Camata foi premeditada
Antes de Danilo Bahiense, foi ouvido pela Justiça apenas Benedito Voss Neto. Ele é o dono da loja para onde Marquinhos, como o réu é conhecido, levou a arma usada no crime.
Ao todo são oito testemunhas, além da viúva do ex-governador, a ex-deputada federal Rita Camata (PSDB). Ela deve falar após Danilo Bahiense. A imprensa não está autorizada a acompanhar os depoimentos.
> ASSASSINATO DE CAMATA | A cobertura completa
O réu chegou a ser levado ao Fórum Criminal de Vitória, onde acontece a audiência, mas foi dispensado pelos próprios advogados. Marcos Venicio deve ser ouvido formalmente nesta terça-feira, dia destinado à colheita de depoimentos das testemunhas de defesa.
Marcos Venicio Moreira Andrade, acusado de assassinar o ex-governador Gerson Camata Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Os advogados dele não se manifestaram publicamente nesta segunda sobre o início da audiência. Um dos representantes de Marcos é Homero Mafra, que também está no fórum.
AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO
1. Fabrizo Concellieri Sathler
2. Benedito Voss Neto
3. Carlos Mariano Miranda Ayres
4. Joilson Batista Santos
5. Danilo Bahiense Moreira
6. Waldyr Loureiro
7. Miguel Dalarmelina
8. Sebastião Leite Pelaes
ENTENDA
A fase de audiência de instrução antecede o julgamento. Após ouvidas todas as testemunhas, acusação e defesa fazem as alegações finais.
Caso o juiz responsável pelo caso entenda que existem provas sobre o cometimento do crime e também vislumbre indícios de autoria, ordena, por meio de uma sentença de pronúncia, que o réu vá a júri popular.
A defesa também pode recorrer da decisão de pronúncia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato gerson camata Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados