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Elcio Vieira de Queiroz

DEM expulsa filiado suspeito de participar do assassinato de Marielle

Ex-policial militar foi preso ontem

Publicado em 

13 mar 2019 às 18:30

Publicado em 13 de Março de 2019 às 18:30

O presidente nacional do Democratas (DEM), ACM Neto Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Em reunião na manhã desta quarta-feira (13), a Executiva Nacional do Democratas aprovou, por unanimidade, a expulsão do ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, 46, preso ontem (12), suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro.
O presidente do partido,
ACM Neto
, prefeito de
Salvador
, disse que a d
ireção nacional não sabia que o ex-policial era filiado ao DEM.
“A gente não pode controlar os filiados de todo o Brasil. O que a gente pode é fazer como o partido fez: tomar medidas enérgicas diante de um fato absolutamente deplorável. O partido jamais aceitaria ter em seus quadros alguém acusado de assassinato em um crime que também foi contra a democracia”, afirmou ACM Neto.
O ex-policial militar foi preso ontem suspeito de participar do assassinato da vereadora e do motorista juntamente com o sargento da reserva da Polícia Militar Ronnie Lessa.

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