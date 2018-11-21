Delegado da PF será secretário de Justiça de Casagrande

O governador eleito Renato Casagrande anunciou novos nomes da equipe Crédito: Letícia Gonçalves

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta quarta-feira (21), mais quatro nomes que vão compor a equipe dele a partir de 2019. O delegado da Polícia Federal Luiz Carlos Cruz será o secretário de Justiça; o engenheiro Fábio Damasceno retomará o posto de secretário de Transporte e Obras Públicas, posto que ocupou na primeira gestão do socialista; e a advogada Nara Borgo comandará a Secretaria de Direitos Humanos. Já o diretor do DER será Luiz Cesar Maretto.

QUEM SÃO ELES

Luiz Carlos Cruz (Justiça)

Luiz Carlos Cruz é delegado da Polícia Federal. Formado em Direito pela UERJ e Ciências Náuticas. Foi chefe da delegacia de Polícia Marítima por sete anos. Coordenou a missão estadual de Segurança Pública de Portos Terminais, Instalações Portuárias e Vias Navegáveis do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis por seis meses. Foi diretor de Operações da Secretaria Extraordinária para Segurança de Grandes Eventos do RJ, responsável pelo planejamento, treinamento e coordenação das ações de segurança para eventos como a Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo Fifa 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016.

Fábio Damasceno (Transporte e Obras Públicas)

Fábio Ney Damasceno, 43 anos, é engenheiro civil com especialização em Transportes pela Faculdade de Engenharia Industrial São Bernardo do Campo. Cursou mestrado em Transportes e fez Administração Pública e Gestão de Cidades. Atua na área de transportes desde 1996 e já trabalhou na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e em outras empresas de consultoria do setor. Foi diretor de Transportes do DER-ES e secretário municipal de Transportes e Infraestrutura Urbana de Vitória. Na primeira gestão Casagrande, foi secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Durante um ano foi secretário-adjunto da Secretaria de Mobilidade do DF. Desde setembro de 2016 ocupa o cargo de secretário de Mobilidade do Distrito Federal.

Nara Borgo (Direitos Humanos)

Nara Borgo Cypriano Machado, 39 anos, é mestre em Direito, especialista em Direito Penal Econômico (Universidade de Castilha, La Mancha, Espanha). Professora universitária, cursa MBA em Gestão de Pessoas. Já foi vice-presidente da OAB-ES, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e atuou como conselheira no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Atualmente, é secretária municipal de Direitos Humanos de Vitória.

Luiz Cesar Maretto (DER)

Luiz Cesar Maretto, 58 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Gama Filho. Foi diretor do Dertes e diretor de Transporte do DER. Na primeira gestão Casagrande foi diretor do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes).

OUTROS NOMES ANUNCIADOS

Roberto Sá (Segurança)

Vitor De Angelo (Educação)

Tyago Hoffmann (Governo)

Álvaro Duboc (Planejamento)

Rogelio Pegoretti (Fazenda)

Davi Diniz (Casa Civil)

Flavia Mignoni (Comunicação)

Rodrigo de Paula (Procuradoria-Geral do Estado)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (Instituto Jones dos Santos Neves)