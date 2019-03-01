Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Despedida

Defesa pedirá saída de Lula da prisão para ir ao velório do neto em SP

Em janeiro, no entanto, a juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente, negou o pedido dele para ir ao sepultamento do irmão Genival Inácio da Silva

Publicado em 

01 mar 2019 às 16:30

Publicado em 01 de Março de 2019 às 16:30

Lula está preso em Curitiba Crédito: Fukuda
Preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado, no âmbito da Operação Lava Jato, Lula deve solicitar a saída da prisão para acompanhar o velório do neto, segundo apurou o blog do Fausto Macedo, do jornal Estado de São Paulo.
Em janeiro, no entanto, a juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente, negou o pedido dele para ir ao sepultamento do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá. A defesa de Lula teve de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o direito, mas a decisão só saiu momentos antes do sepultamento do corpo de Genival e o ex-presidente não deixou a superintendência da PF. O ministro Dias Toffoli permitiu apenas que Lula se encontrasse com familiares em uma unidade militar.
A Polícia Federal foi informada da morte de Arthur e já trabalha com a possibilidade da defesa do ex-presidente obter o direito de Lula ir ao velório.
COMUNICADO
O PT fez uma publicação sobre a morte da criança na página do partido no Facebook.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Nem o Bell sabe”: capixaba por trás do termo ‘chicleteiro’ revela como tudo começou
Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados