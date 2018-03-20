Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça Eleitoral

Daniel da Açaí segue à frente da Prefeitura de São Mateus

Tucano deve permanecer no cargo até o julgamento de seu recurso no TSE

Publicado em 19 de Março de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 22:06
Daniel da Açaí, prefeito de São Mateus, durante a campanha eleitoral Crédito: Reprodução/Facebook
Por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB), e seu vice, José Carlos do Valle (PMDB), continuarão ocupando seus cargos no município até que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgue o recurso interposto pela defesa de ambos contra a cassação de seus mandatos.
Acusados de abuso de poder econômico por terem distribuído água e caixas dágua para a população durante o período eleitoral de 2016, Daniel e José Carlos já tiveram seus diplomas cassados pelo Pleno do TRE no ano passado. No entanto, no mês de dezembro, o presidente da Corte, desembargador Annibal de Rezende Lima, concedeu aos dois um efeito suspensivo da decisão até a manifestação do TSE, o que garantiu ao prefeito o direito de se manter à frente do posto.
NOVO RECURSO
Na tentativa de revogar a decisão, o Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com um novo recurso solicitando a derrubada do efeito suspensivo. Mas, na sessão ordinária de ontem, o pedido foi negado pela maioria do TRE. O único que votou a favor do recurso foi o juiz federal Marcus Vinícius, que foi também o relator do processo de cassação de Daniel.
De acordo com a defesa do prefeito, o recurso contra a cassação do diploma no TSE terá como relatora a ministra Rosa Weber, mas não há previsão para o julgamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados