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Governo Bolsonaro

Damares Alves é anunciada ministra de Direitos Humanos

Pastora e advogada é ex-assessora de Magno Malta; pasta vai concentrar a Funai

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:26
Damares Alves é pastora, advogada e assessora do senador Magno Malta Crédito: Reprodução/Youtube
A pastora e advogada Damares Alves foi confirmada na chefia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O anúncio foi feito pelo ministro extraordinário e coordenador da equipe de transição do governo, Onyx Lorenzoni, na tarde desta quinta-feira, 6. A pasta, ainda segundo o ministro, deve ficar responsável pela Fundação Nacional do Índio (Funai).
> Bolsonaro: Ministério para Magno Malta não é adequado no momento
O convite de Bolsonaro à pastora, na semana passada, gerou atrito com a bancada evangélica. Damares foi assessora do senador Magno Malta (PSC-ES), que não conseguiu se reeleger e não foi chamado para compor o primeiro escalão do novo governo. Nesta quarta-feira, 5, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que as portas "estão abertas" para Malta, mas que não seria "adequado" colocá-lo à frente de um ministério.
> Assessor de Bolsonaro na transição, irmão de Magno Malta viaja com dinheiro público

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