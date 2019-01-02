CUT e centrais sindicais enviam carta a Bolsonaro e buscam diálogo

Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Crédito: Agência Brasil/Divulgação

Braço sindical do PT, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) assina carta endereçada ao presidente Jair Bolsonaro. Nela, as seis centrais sindicais apresentam-se a Bolsonaro "com a disposição de construir um diálogo em benefício dos trabalhadores e do povo brasileiro".

As centrais manifestam preocupação com "certa retórica liberal" de setores do novo governo que "falam em descarregar todo o ônus do ajuste fiscal nas costas dos trabalhadores e aposentados".