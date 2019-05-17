Contingenciamento de verba era corte e roubo para Bolsonaro deputado

O presidente Jair Bolsonaro durante visita ao museu The Sixth Floor, no Texas. Espaço retrata a vida e o assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy Crédito: Marcos Corrêa/Presidência da República

subiu à tribuna várias vezes para reclamar do contingenciamento feito pelos governos da época, sempre no sentido de corte orçamentário. Em uma rápida pesquisa no arquivo digital de discursos da Câmara dos Deputados, é possível verificar que o presidente Jair Bolsonaro - que foi deputado federal por 28 anos -feito pelos governos da época, sempre no sentido de corte orçamentário.

Por várias vezes, comparou o bloqueio de recursos federais a "roubo". O foco de Bolsonaro em seu período como deputado era, quase sempre, o congelamento das verbas para as Forças Armadas.

Agora, como presidente da República, o ex-deputado deve promover um contingenciamento de mais de 40% das verbas dos militares, segundo estimativa do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

"Querer acabar com as Forças Armadas é uma coisa, mas não podemos admitir que o governo, com recursos já um tanto diminutos para as Forças Armadas, continue contingenciando o pouco que elas têm", reclamava Bolsonaro em 2003, no primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Dado o contingenciamento de recursos, os soldados que prestam o serviço militar obrigatório em Brasília não têm jantar. (...) A reclamação que tem chegado é a de que esses soldados, muitos com o abrigo de sua unidade, passeiam à noite no Carrefour Norte e ficam beliscando uma banana perdida aqui, uma uva um pouco mais estragada ali, um saco de biscoito aberto mais adiante", discursou meses depois.

No ano seguinte, classificava como "roubo" o bloqueio de verbas. "Do nosso Fundo de Saúde (dos militares), descontado em nosso contracheque, metade é contingenciado, o certo seria dizer roubado, e vai para o tal superávit primário, para pagamento dos juros da dívida."

Nesta quinta-feira (16), Bolsonaro se irritou com uma pergunta feita por uma jornalista da "Folha de S.Paulo" sobre os cortes na educação e afirmou que o jornal não deveria contratar "qualquer uma para ser jornalista, ficar semeando a discórdia e perguntando besteira e publicando coisas nojentas por aí". Ele se alterou após a repórter ter usado o termo "corte" na pergunta, e não "contingenciamento". Minutos antes, o próprio presidente havia usado a palavra "corte" ao falar do bloqueio de verbas.

Em determinado momento, ele foi orientado pelo secretário de comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, a usar a palavra "contingenciamento" em vez de "corte". "O corte de verbas, você tem que entender, não é maldade de ninguém. Não tem dinheiro. Então... (Wajngarten diz para o presidente falar 'contingenciamento') o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas discricionárias", disse Bolsonaro.

O QUE É O CONTINGENCIAMENTO?

- Um gasto contingenciado é uma despesa congelada que não pode ser executada sem o sinal verde da Secretaria de Orçamento.

- No entanto, normalmente, o bloqueio acaba se traduzindo num corte de gastos porque, ao represá-lo ao máximo, o governo reduz o prazo para que os respectivos órgãos executem seus programas e despesas ao longo do ano.

- Em geral, somente despesas prioritárias, como água, luz, transporte e outros serviços de atendimento ao cidadão são preservados com a liberação dos gastos congelados.

- Investimentos vêm sendo sacrificados desde o governo dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer.

ENTENDA COMO FUNCIONA

- A Secretaria de Orçamento recebe, mensalmente, um relatório da Receita Federal com o detalhamento da arrecadação de tributos.

- Os técnicos então cruzam esse balanço com a previsão de gastos obrigatórios e discricionários (somente estes podem ser remanejados) que consta na Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso.

- Quando falta dinheiro, a secretaria só tem duas alternativas previstas em lei: cortar definitivamente gastos ou fazer um contingenciamento (bloqueio).

- Em ambos os casos, essa manobra só é permitida para a parte discricionária das despesas, incluindo investimentos. Essa parcela hoje equivale a cerca de 7% do Orçamento.